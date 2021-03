Elden Ring на грядущей презентации Xbox 23 марта можно не ждать — но все указывает, что ее покажут в самое ближайшее время

Глава по маркетингу в Xbox Аарон Гринберг прокомментировал слухи касательно возможного анонса Elden Ring на предстоящем мартовском стриме Xbox — чтобы не повторять ошибку с завышенными ожиданиями, как было на прошлогодней майской презентации геймплея игр с Xbox Series X, он уточнил, что игровых премьер и анонсов такого уровня не планируется.

Just to set expectations: this is not happening. There are always things we have in the works, but nothing coming soon that would feature game announcements or world premieres like this. https://t.co/nO868SCbpZ

Если верить недавним сообщениям инсайдеров, первая прямая трансляция Xbox с новостями видеоигр в этом году состоится 23 марта, но крупных анонсов на ней не ожидается. Видимо, будет что-то сродни недавней презентации State of Play.

Elden Ring анонсировали в 2019 году и с тех пор никаких новостей о горячо ожидаемом проекте во вселенной Игры Престолов от From Software не было.

Но некоторые журналисты говорят, что FromSoftware поделится подробностями если не в этом месяце, но самое ближайшее время. Накануне авторитетный игровой журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, известный своими расследованиями (New York Game Awards назвала его журналистом года по итогам 2020-го), и не менее известный журналист VentureBeat Джефф Грабб независимо друг от друга сообщили, что новости касательно Elden Ring появятся либо до конца марта, либо вскоре после этого.

I know lots of people are desperate for Elden Ring news. I don't know much about it (except that it's been delayed a bunch). But there is strong evidence floating around that the game will be shown relatively soon. It's not going to pull a Winds of Winter. Elden Ring has pages

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 28, 2021