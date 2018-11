Грядущий процессор Apple A13 (Cebu) можно будет использовать и в ноутбуках

Сравнительно недавно в мобильных устройствах Apple дебютировал процессор Apple A12 Bionic. Тем не менее, уже начали появляться первые сведения о его преемнике — чипе Apple A13. Соответствующей информацией у себя в Twitter поделился известный инсайдер Longhorn после анализа кода.

Сначала он сообщил, что процессор Apple A13 получит название Lighting и модельный номер T8030 (на момент публикации твит недоступен).

Apple A13 is T8030. Its CPU codename is Lightning.

Но позже было опубликовано уточнение, в котором сказано, что сам процессор будет называться Cebu, а Thunder и Lightning – это названия ядер этого чипа. Какие-либо дополнительные сведения о грядущем процессоре пока не уточняются.

Apple A13’s codename as a whole is Cebu. It has Thunder and Lightning cores.

— Longhorn (@never_released) 26 ноября 2018 г.