Грядущий процессор Apple A13 (Cebu) можно будет использовать и в ноутбуках

Сравнительно недавно в мобильных устройствах Apple дебютировал процессор Apple A12 Bionic. Тем не менее, уже начали появляться первые сведения о его преемнике — чипе Apple A13. Соответствующей информацией у себя в Twitter поделился известный инсайдер Longhorn после анализа кода.

Сначала он сообщил, что процессор Apple A13 получит название Lighting и модельный номер T8030 (на момент публикации твит недоступен).

Apple A13 is T8030. Its CPU codename is Lightning. — Longhorn (@never_released) November 25, 2018

Но позже было опубликовано уточнение, в котором сказано, что сам процессор будет называться Cebu, а Thunder и Lightning – это названия ядер этого чипа. Какие-либо дополнительные сведения о грядущем процессоре пока не уточняются.

Apple A13’s codename as a whole is Cebu. It has Thunder and Lightning cores. — Longhorn (@never_released) 26 ноября 2018 г.

По данным других источников, компания Apple может выпустить специальную версию процессора Apple A13, предназначенного для применения в ноутбуках серии Mac. Например, он может использоваться в лёгких и экономичных устройствах MacBook Air. Уже сейчас производительность версии A12X Bionic достаточна для использования в некоторых ноутбуках. Другие производители мобильных процессоров также намерены вывести на рынок 7-нанометровые чипы, предназначенные для использования в составе тонких экономичных ноутбуков. Интерес к этому рынку проявляют компании MediaTek, Huawei и Samsung, а выход таких ноутбуков на базе мобильных процессоров можно ожидать уже в следующем году. Добавим, мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 850 уже сейчас используется в некоторых ноутбуках с Windows 10.

Источник: wccftech