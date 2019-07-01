Илон Маск считает, что аккумуляторы станут реальной заменой керосина в самолетах в ближайшие пять лет





Пока электромобили продолжают успешно теснить модели с ДВС, постепенно завоевывая рынок, другие виды транспорта продолжают сжигать миллиарды тонн «ископаемого топлива». И немалая часть углеводородного топлива приходится на авиатранспорт. Несмотря на то, что тема электрических летательных аппаратов в последнее время поднимается все чаще, особенно в контексте так называемых летающих такси, массовые модели пассажирских самолетов с электрическими двигателями в обозримом будущем не предвидятся. Как известно, главным сдерживающим фактором здесь является то, что энергетическая емкость современных литий-ионных аккумуляторов в десятки раз меньше энергетической емкости керосинового топлива. Тем не менее, Илон Маск, который, как мы знаем, уже давно раздумывает над выпуском электрических самолетов, считает, что уже через пять лет емкость аккумуляторов возрастет до уровня, когда станет возможным делать электросамолеты с достаточным запасом хода. Своими мыслями по теме предприниматель поделился в серии недавних сообщений в Twitter.

Yes, but still a bit too limited on range. That will change in coming years as battery energy density improves. — Elon Musk (@elonmusk) June 29, 2019

Отвечая на вопрос популярного стримера Тайлера «Ninja» Блевинса, которого Time включил в список 100 самых влиятельных людей мира за 2019 года, возможно ли сейчас создать электрический самолет на аккумуляторных батареях, глава Tesla ответил, что сейчас это возможно только с ограничениями по дальности полета. В следующем твите Маск добавил, что в обозримом будущем с повышением энергетической плотности литий-ионных аккумуляторов, создание электрических самолетов на аккумуляторных батареях ситуация измениться.

Он также добавил, что согласно его расчетам, сделанным 10 лет назад, литий-ионные аккумуляторы смогут рассматриваться в качестве замены авиационного керосина, когда плотность энергии достигнет отметки в 400 Вт·ч/кг. В современных коммерческих аккумуляторах этот показатель составляет чуть более 300 Вт·ч/кг. Маск утверждает, что рубеж в 400 Вт·ч/кг будет пройден в ближайшие пять лет.

Источник: Илон Маск Twitter