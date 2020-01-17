Новости
Intel вернул себе звание лидера полупроводникового рынка по итогам 2019 года, но это, вероятно, ненадолго

Intel вернул себе звание лидера полупроводникового рынка по итогам 2019 года, но это, вероятно, ненадолго

Intel вернул себе звание лидера полупроводникового рынка по итогам 2019 года, но это, вероятно, ненадолго


В 2017 году на рынке полупроводниковой продукции впервые за 24 года сменился лидер — Intel уступил пальму первенства Samsung, не последнюю очередь благодаря наблюдающемуся тогда устойчивому росту спроса и цен на память (DRAM и NAND). Два года Samsung удерживал лидерство, но по итогам 2019 года Intel вернул себе первое место на фоне сокращения поставок и всего рынка. Подтверждение тому выступает свежий отчет аналитиков Garner.

Согласно их подсчетам, объем указанного рынка в денежном выражении за год сократился на 11,9%, до $418,3 млрд. Спад, главным образом, обусловлен значительным сокращение продаж памяти — 31,5%. Причем мировые продажи памяти DRAM в годовом выражении упали еще сильнее — на 37,5%, а средняя цена продажи (ASP) снизилась на 47,4%. Причины уже назывались неоднократно — избыточное предложение, которое началось в конце 2018 года и продолжалось в течение всего года. Первопричинами стало падение спроса со стороны крупных заказчиков, предоставляющие облачные услуги, и чрезмерные запасы на складах у поставщиков DRAM.

Продажи памяти NAND снизились на 23% из-за чрезмерных запасов и слабого спроса. В Gartner отмечают, что рынок начал стабилизироваться в июле после неожиданного отключения электричества на заводах Kioxia и Western Digital.

Samsung, SK Hynix и Micron, занимающие второе, третье и четвертое места соответственно, зафиксировали падение выручки на 30% и более. У Intel продажи тоже упали, но всего на 0,7%, составив в денежном выражении 65,79 млрд долларов, что соответствует доли 15,7%. На самом деле из топ-10 нарастить выручку смогла лишь Kioxia — на 3,1%, до $8,8 млрд.

Аналитики прогнозируют, что уже в этом году рынок полупроводниковой продукции вернется к росту, так как цены на память снова пошли вверх. С этим же связаны ожидания относительно улучшения финансовых показателей Samsung Electronics, которые снижаются несколько последних кварталов подряд — по итогам минувшего квартала ожидается падение прибыли на 34%. Но уже в этом году южнокорейский гигант должен снова вернуться к росту, а учитывая то, в каком положении сейчас находится Intel, высока вероятность, что Samsung вскоре снова возглавит рынок и на сей раз сможет удержать лидерство гораздо дольше, учитывая планы и последние достижения корейцев.

Источник:  Garner и Tom’s Hardware

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить