Intel вернул себе звание лидера полупроводникового рынка по итогам 2019 года, но это, вероятно, ненадолго





В 2017 году на рынке полупроводниковой продукции впервые за 24 года сменился лидер — Intel уступил пальму первенства Samsung, не последнюю очередь благодаря наблюдающемуся тогда устойчивому росту спроса и цен на память (DRAM и NAND). Два года Samsung удерживал лидерство, но по итогам 2019 года Intel вернул себе первое место на фоне сокращения поставок и всего рынка. Подтверждение тому выступает свежий отчет аналитиков Garner.

Согласно их подсчетам, объем указанного рынка в денежном выражении за год сократился на 11,9%, до $418,3 млрд. Спад, главным образом, обусловлен значительным сокращение продаж памяти — 31,5%. Причем мировые продажи памяти DRAM в годовом выражении упали еще сильнее — на 37,5%, а средняя цена продажи (ASP) снизилась на 47,4%. Причины уже назывались неоднократно — избыточное предложение, которое началось в конце 2018 года и продолжалось в течение всего года. Первопричинами стало падение спроса со стороны крупных заказчиков, предоставляющие облачные услуги, и чрезмерные запасы на складах у поставщиков DRAM.

Продажи памяти NAND снизились на 23% из-за чрезмерных запасов и слабого спроса. В Gartner отмечают, что рынок начал стабилизироваться в июле после неожиданного отключения электричества на заводах Kioxia и Western Digital.

Samsung, SK Hynix и Micron, занимающие второе, третье и четвертое места соответственно, зафиксировали падение выручки на 30% и более. У Intel продажи тоже упали, но всего на 0,7%, составив в денежном выражении 65,79 млрд долларов, что соответствует доли 15,7%. На самом деле из топ-10 нарастить выручку смогла лишь Kioxia — на 3,1%, до $8,8 млрд.

Аналитики прогнозируют, что уже в этом году рынок полупроводниковой продукции вернется к росту, так как цены на память снова пошли вверх. С этим же связаны ожидания относительно улучшения финансовых показателей Samsung Electronics, которые снижаются несколько последних кварталов подряд — по итогам минувшего квартала ожидается падение прибыли на 34%. Но уже в этом году южнокорейский гигант должен снова вернуться к росту, а учитывая то, в каком положении сейчас находится Intel, высока вероятность, что Samsung вскоре снова возглавит рынок и на сей раз сможет удержать лидерство гораздо дольше, учитывая планы и последние достижения корейцев.

Источник: Garner и Tom’s Hardware