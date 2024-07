Компьютер — мое оружие. Почти 90 кандидатов претендуют на одну военную IT-вакансию

Спрос на ІТ-специалистов в Силах обороны Украины продолжает расти. По данным рекрутингового агентства Lobby X, с начала полномасштабного вторжения количество опубликованных ІТ-вакансий для военных структур достигло 318. Этот показатель значительно превышает мартовские данные, когда было 224 вакансии.

Интерес к этим позициям оказался чрезвычайно высоким. Общее количество откликов составило 27 200, что в среднем составляет 86 кандидатов на одну вакансию. По сравнению с мартом, когда на каждую позицию претендовали 71–72 человека, конкуренция заметно усилилась.

Сейчас на платформе Lobby X разместили более 92 актуальных ІТ-вакансий для военных. Наибольшим спросом пользуются специалисты по разработке программного обеспечения (IT Development) — на эту категорию приходится 115 вакансий. Второе место занимает направление поддержки и безопасности IT-систем (IT Support & Security) с 59 вакансиями. IT Management & Project Management занимает третью строчку с 32 вакансиями, а отрасль Data & Analytics замыкает четверку лидеров с 25 предложениями.

Важно отметить, что IT-сектор остается вторым по популярности среди всех категорий вакансий на платформе Lobby X, уступая лишь позициям в штабной работе.

Параллельно с этим, на портале DOU также есть повышенный интерес к военно-техническим специальностям. Сейчас там разместили 212 вакансий по запросу «miltech», что является рекордным показателем. Среди работодателей фигурируют такие подразделения, как 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша и 225-й Отдельный штурмовой батальон.

