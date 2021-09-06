



«Київметробуд», генеральний підрядник будівництва двох нових станцій метро на Виноградар («Мостицька» і «Проспект Правди»), не встигає до кінця цього року виконати взяті на себе зобов’язання по добудові двох нових станцій, та подав позов до суду на КП «Київський метрополітен» з вимогою перенести обумовлені терміни на середину 2023 року. Це випливає з рішення Господарського суду м. Києва.

Епопея з метро на Виноградар почалась декілька років тому (хроніку головних новин можна отримати за тегом) — у 2018 році КП «Київський метрополітен» з другої спроби провів тендер. Переможцем стала компанія «Київметробуд», з якою в результаті було укладено договір. Відтоді був декілька скандалів, пов’язаних з розкраданням коштів та зривом термінів виконання робіт

Згідно з угодою від листопада 2018 року, Київ мав отримати дві нові станції до 26 листопада 2021 року. Загальна сума будівництва оцінена у трохи більше як 6 млрд грн. У метрополітені на запит vesti.ua повідомили, що протягом 2017-2021 років на будівництво метро було виділено дещо більше як 4 млрд грн.

Водночас у серпні цього року «Київметробуд» подав позов до суду на КП «Київський метрополітен», в якому вимагає внести зміни до основного договору у частині термінів та перенести здачу об’єкта з 26 листопада 2021 року на 12 травня 2023 року.

В КП «Київський метрополітен» визнають, що будівництво ведеться з затримкою, пояснюючи це ковідом та карантином. Орієнтовні терміни відкриття станцій «Мостицька» і «Проспект Правди» скромно замовчують, втім як і точну суму підписаних актів виконаних робіт і загальний відсоток виконаних робіт. До речі, сайт, який було присвячено проєкту метро на Виноградар, вже давно не працює.

«Станом на сьогоднішній день будівництво перебуває на етапі облаштування основних і огороджувальних конструкцій, а також виконання робіт на певних будівельних ділянках. На ділянці №214 ведуться роботи зі спорудження правого перегінного тунелю механізованим комплексом Herrenknecht від станції «Мостицька» у сторону станції «Сирець» з монтажем кілець оправи правого перегінного тунелю зовнішнім діаметром 6,1 м. Продовжується перекладання каналізаційних мереж і водопроводу. На ділянці №215 завершено роботи з розбирання збірного залізобетонного облицювання з подальшою установкою металевих рам, армування і бетонування демонтажно-щитової камери для прийому і демонтажу тунельно-прохідного комплексу на правому перегінному тунелі» із заяви КП «Київський метрополітен»

Підготовче судове засідання у справі щодо відтермінування будівництва метро на Виноградар призначено на 10 вересня. Але яким би не був його результат, одне можна сказати точно — станції точно не буду побудовані в обумовлені терміни.

На початку червня мер Києва Віталій Кличко виділив 543 млн грн на продовження Сирецько-Печерської лінії метро та добудову Подільського мостового переходу.