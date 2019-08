Напоминание для Трампа? Apple заявила, что только в США создала более 2,4 млн рабочих мест

Компания Apple опубликовала достаточно объемный пресс-релиз, в котором рассказала о своей роли в создании рабочих мест на родном рынке США.

Начинается он с вдохновляющей истории о том, как 33 года назад пятеро друзей сели за кухонный стол в Талсе, штат Оклахома, и решили основать компанию. История эта о компании Maccor. Она находится менее чем в миле от этого места. Сейчас она занимает площадь 7500 м2 и является мировым производителем систем для тестирования аккумуляторов. Maccor — лишь один из 9 000 американских поставщиков, с которыми Apple заключила контрактов в 2018 году на общую сумму $60 млрд, со штатом в 450 000 сотрудников. Далее по тексту говорится, что в общей сложности 2,4 млн рабочих мест во всех 50 штатах США были созданы благодаря Apple. И это вчетверо больше, чем восемь лет назад. Также Apple напоминает о планах в ближайшие пять лет вложить в экономику США $350 млрд. Частью этих планов, напомним, является строительство в Техасе новой штаб-квартиры за $1 млрд. В пресс-релизе есть множество конкретных примеров, как компания помогала создавать рабочие места, причем с точными цифрами. Кому интересно, может ознакомиться по ссылке в конце заметки.

Но тут интересное другое. Как известно, Apple не из тех компаний (читай: Xiaomi и др.), которые делают анонсы по каждой мелочи. И этот материал явно появился на сайте купертиновского гиганта неспроста.

Первое, что приходит на ум — это грядущее введение налоговых пошлин в рамках торговой войны между США и Китаем. Не так давно компания Apple обратилась к администрации Трампа с просьбой освободить компоненты для ПК Mac Pro и прочие продукты от повышенных импортных пошлин. Очередное повышение тарифов (10-процентный налог на товары из Китая объемом $300 млрд) затронет потребительскую электронику в целом и продукцию Apple в частности, что может привести к росту цен. Спустя несколько дней Дональд Трамп отреагировал через свой твиттер. Президент США заявил, что никаких поблажек Apple не получит, в очередной раз собирать свои устройства в США. Говоря точнее, он посоветовал собирать Mac Pro в США, чтобы избежать дополнительных налогов. Напомним, профессиональный ПК Mac Pro был последним устройством Apple, производившимся в США, но в июне The Wall Street Journal сообщила, что компания планирует перенести его производство в Китай.

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019