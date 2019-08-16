Напоминание для Трампа? Apple заявила, что только в США создала более 2,4 млн рабочих мест





Компания Apple опубликовала достаточно объемный пресс-релиз, в котором рассказала о своей роли в создании рабочих мест на родном рынке США.

Начинается он с вдохновляющей истории о том, как 33 года назад пятеро друзей сели за кухонный стол в Талсе, штат Оклахома, и решили основать компанию. История эта о компании Maccor. Она находится менее чем в миле от этого места. Сейчас она занимает площадь 7500 м2 и является мировым производителем систем для тестирования аккумуляторов. Maccor — лишь один из 9 000 американских поставщиков, с которыми Apple заключила контрактов в 2018 году на общую сумму $60 млрд, со штатом в 450 000 сотрудников. Далее по тексту говорится, что в общей сложности 2,4 млн рабочих мест во всех 50 штатах США были созданы благодаря Apple. И это вчетверо больше, чем восемь лет назад. Также Apple напоминает о планах в ближайшие пять лет вложить в экономику США $350 млрд. Частью этих планов, напомним, является строительство в Техасе новой штаб-квартиры за $1 млрд. В пресс-релизе есть множество конкретных примеров, как компания помогала создавать рабочие места, причем с точными цифрами. Кому интересно, может ознакомиться по ссылке в конце заметки.

Но тут интересное другое. Как известно, Apple не из тех компаний (читай: Xiaomi и др.), которые делают анонсы по каждой мелочи. И этот материал явно появился на сайте купертиновского гиганта неспроста.

Первое, что приходит на ум — это грядущее введение налоговых пошлин в рамках торговой войны между США и Китаем. Не так давно компания Apple обратилась к администрации Трампа с просьбой освободить компоненты для ПК Mac Pro и прочие продукты от повышенных импортных пошлин. Очередное повышение тарифов (10-процентный налог на товары из Китая объемом $300 млрд) затронет потребительскую электронику в целом и продукцию Apple в частности, что может привести к росту цен. Спустя несколько дней Дональд Трамп отреагировал через свой твиттер. Президент США заявил, что никаких поблажек Apple не получит, в очередной раз собирать свои устройства в США. Говоря точнее, он посоветовал собирать Mac Pro в США, чтобы избежать дополнительных налогов. Напомним, профессиональный ПК Mac Pro был последним устройством Apple, производившимся в США, но в июне The Wall Street Journal сообщила, что компания планирует перенести его производство в Китай.

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

Судя по всему, этот пресс-релиз является своего рода ответом американскому президенту.

Остается добавить, что буквально на днях администрация Трампа решила отложить до 15 декабря введение новых пошлин на потребительскую электронику, импортируемую из Китая, тем самым предоставив Apple и другим производителям гаджетов отсрочку.

Источник: Apple