Переработанный пользовательский интерфейс гарнитуры Oculus и новые возможности VR-приложения Facebook Spaces [Oculus Connect 4]

На вчерашней презентации в рамках ежегодной конференции разработчиков Oculus Connect 4 компания Oculus наряду с аппаратными новинками (Oculus Go и новая Santa Cruz) и объявлением о снижении цены на актуальную гарнитуру рассказала также и о программных обновлениях.

Во-первых, Oculus представила существенно переработанный интерфейс гарнитуры под названием Rift Core 2.0 с поддержкой настольных окон 2D и кастомизируемым домашним VR-пространством.

Пожалуй, главным нововведением стала панель управления Dash, построенная на библиотеке Facebook React VR. По сути, Dash – это центр управления, в котором собраны все старые элементы пользовательского интерфейса Oculus. Он адаптирован под беспроводные контроллеры Oculus Touch и запускается из любого места. Кроме того, Dash позволит запускать любые настольные приложения в виртуальной реальности. В данном случае каждое приложение отображается в виде отдельно виртуального 2D-окна, которое можно надолго закреплять на самой панели.

Отметим, что старая оболочка Oculus Home не исчезает бесследно, а эволюционирует в более совершенный продукт. Говоря конкретнее, пустая «виртуальная комнатка» в стиле скевоморфизма без возможности кастомизации переросла в полностью обставленное и гибко настраиваемое виртуальное пространство. Вместо всплывающего окна для запуска игр доступ к тому или иному проекту осуществляется посредством виртуальных всплывающих картриджей в ретро-дизайне, к которым можно «прикоснуться». Кроме того, пространство Home теперь содержит социальную составляющую – можно приглашать друзей в свой виртуальный дом или ходить к ним в гости. В будущем аватары Oculus для виртуальной реальности должны преобразиться, чтобы выглядеть еще реалистичнее, и эти виртуальные визиты станут еще интереснее. Бета-версия интерфейса Rift Core 2.0 станет доступна для пользователей по всему миру в декабре.

Во-вторых, Facebook анонсировала расширение функциональных возможностей собственного приложения виртуальной реальности Facebook Spaces. Это то самое приложение, которое Цукерберг недавно использовал для виртуального визита в Пуэрто-Рико, за который позже извинялся.

В общем, ПО Facebook Spaces получило поддержку видеороликов с углом обзора в 360 градусов. Пользователи смогут делиться собственными панорамными видеороликами, но только внутри соцсети Spaces, тогда как возможности прямой трансляции видео по-прежнему ограничены запущенным летом инструментом для потоковой передачи обычного 2D-видео.

Еще два новшества – инструмент для рисования в виртуальной реальности Quill, разработанный студией Story Studio для фильма Dear Angelica, которую закрыли весной этого года, и функция 3D Posts. Последняя позволит создавать объекты, которым можно будет придавать как вид виртуальных объектов для наложения на предметы реального мира, так и вид обычных публикаций в формате 3D, которые можно будет просматривать через ленту новостей.

Источник: The Verge (1 и 2)