Подоспел первый качественный рендер смартфона Samsung Galaxy A60

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Мы уже имели возможность ознакомиться с ключевыми характеристиками смартфона Samsung Galaxy A60 в нашей утренней подборке новостей. Теперь же появилось первое качественное изображение грядущей новинки, опубликованное индийским сайтом сравнения цен PriceKart.

Изображение демонстрирует Samsung Galaxy A60 с трех сторон, а также подтверждает характеристики смартфона.

Как можно видеть, дизайн будет максимально схож с тем, что мы видели в моделях A30 и A50. Можно отметить U-образный вырез под фронтальную камеру, сканер под экраном и вертикальную тройную камеру в левом верхнем углу. На нижней грани находятся разъемы 3,5 мм для подключения наушников и USB-C для зарядки и передачи данных, а также решетка динамика, на правой грани— кнопки включения и регулировки громкости.

Увы, данных о размерах и массе, которые определенно вызывают интерес при столь большой диагонали экрана, источник не приводит. Смартфон Samsung Galaxy A60 должен получить экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением Full HD+, SoC Snapdragon 675, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру (32 Мп + 8 Мп + 5 Мп) и одинарную фронтальную (32 Мп), а также аккумулятор емкостью 4500 мА•ч.

Официальная премьера Samsung Galaxy A60 должна состояться уже в следующем месяце.

Источник: PriceKart