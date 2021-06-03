Раджа Кодури показал «голый» игровой GPU Intel DG2 на архитектуре Xe-HPG





Первое реальное фото игрового GPU DG2 на архитектуре Xe-HPG (High Performance Gaming) опубликовал в своем твиттере старший вице-президент и главный графический архитектор Intel Раджа Кодури.

Xe-HPG (DG2) real candy — very productive time at the Folsom lab couple of weeks ago. “From jittery journeys to buttery smooth” said @rogerdchandler —

lots of game and driver optimization work ahead for @gfxlisa’s software team. They are all very excited..and a little scared:) pic.twitter.com/tQcfEWf8p4 — Raja Koduri (@Rajaontheedge) June 2, 2021

На фото выше — флагманская версия GPU Intel DG2 с 512 исполнительными блоками (Execution Units, EU), что соответствует 4096 потоковым процессорам. Она также получит 256-разрядную шину памяти и 16-ГБ видеобуфер GDDR6.

Это уже не первый раз Раджа Кодури тизерит игровые видеокарты Intel Xe HPG — в начале года он опубликовал скриншот теста 3DMark Mesh Shader, намекнув на поддержку одной из главных технологий DirectX 12 Ultimate (Mesh Shader — единый конвейер геометрии для эффективной отрисовки сложных высокодетализированных сцен путем адаптивной настройки уровня детализации).

В новом тизере главный графический архитектор Intel также сообщил, что в будущем еще предстоит заняться оптимизациями оборудования под игры. Это явно указывает, что запуск, вероятно, состоится еще не очень скоро. Ожидается, что сначала Intel выпустит линейку мобильных видеокарт, которые будут использоваться в игровых ноутбуках на базе CPU Tiger Lake-H и Alder Lake-P, а затем выйдут десктопные аналоги с увеличенным TGP и повышенными рабочими частотами GPU и памяти. В лучшем случае игровые видеокарты Intel с аппаратным ускорением трассировки лучей, построенные на базе GPU DG2 с архитектурой Xe HPG, выйдут под конец года.

В настоящее время Intel также готовит к выходу высокопроизводительные ускорители Ponte Vecchio, которые будут использовать многочиповый GPU Intel Xe-HPC. Ожидается, что они выйдут вместе со следующим поколением серверных CPU Xeon на архитектуре Sapphire Rapids в следующем году. Эти CPU будут выделяться x86-архитектурой Golden Cove, поддержкой оперативной памяти DDR5 и контроллером PCI Express 5.0 на 80 линий, а некоторые модели еще получат буфер HBM2E объемом до 64 Гбайт.