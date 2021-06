Раджа Кодури показал «голый» игровой GPU Intel DG2 на архитектуре Xe-HPG

Первое реальное фото игрового GPU DG2 на архитектуре Xe-HPG (High Performance Gaming) опубликовал в своем твиттере старший вице-президент и главный графический архитектор Intel Раджа Кодури.

Xe-HPG (DG2) real candy — very productive time at the Folsom lab couple of weeks ago. “From jittery journeys to buttery smooth” said @rogerdchandler —

lots of game and driver optimization work ahead for @gfxlisa’s software team. They are all very excited..and a little scared:) pic.twitter.com/tQcfEWf8p4

— Raja Koduri (@Rajaontheedge) June 2, 2021