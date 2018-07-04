Разборка Oppo Find X выявила особенности конструкции смартфона, включая механизм поднятия блока камер

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В смартфоне Oppo Find X, как и в vivo NEX, применяется выдвижная камера. Однако в отличие от vivo NEX, где из корпуса выдвигается лишь камера для автопортретов, в модели Oppo Find X поднимается весь блок камер. В одном из предыдущих материалов мы уже могли ознакомиться с выдвижной конструкцией камеры в vivo NEX, а теперь очередь дошла и до выяснения особенностей внутренней компоновки и устройства Oppo Find X.

Для выдвижения из корпуса блока камер в смартфоне Oppo Find X применяется линейный актуатор. Его мотор обозначен на изображении рамкой жёлтого цвета, а направляющие – рамками красного цвета. Зелёным цветом выделены ленточные кабели, использующиеся для подключения камер и сенсоров. Судя по изображению, механизм для поднятия блока камер занимает немало внутреннего пространства. При этом инженеры Oppo смогли разместить внутри корпуса батарею ёмкостью 3730 мАч, что превышает средние показатели для флагманских смартфонов.

Oppo Find X – один из немногих смартфонов, использующих структурированный свет для 3D сканирования лица пользователя. Справа налево расположены точечный проектор, селфи-камера, инфракрасная камера и источник инфракрасного света. Снизу расположен двойной модуль камеры.

В смартфоне Oppo Find X применяются процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Также в наличии имеется чип быстрой зарядки VOOC. Все эти чипы окружены металлическими радиаторами для отвода тепла. На фотографии красной рамкой обведены процессор и ОЗУ, зелёной – флэш-память, а жёлтой – схема управления питанием.

Источник: gsmarena