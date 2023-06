Рендеры Nothing Phone (2) демонстрируют более закругленный дизайн и обновленный светодиодный интерфейс на задней панели

Накануне официальное презентации смартфона Nothing Phone (2), которая запланирована на следующий месяц, инсайдер OnLeaks опубликовал неофициальные рендеры этого устройства. Судя по всему, модель второго поколения сохранит общий дизайн Phone (1).

Однако, если присматриваться внимательно, несколько отличий в дизайне все же можно обнаружить. В частности, плоские квадратные верхняя и боковые грани Phone (1) стали более закругленными в Phone (2). Различия примерно такие же, как при сравнении iPhone 6 с iPhone 5. Передняя и задняя панели Phone (2) также имеют плавный изгиб.

So #FutureSquad… Here comes your very first look at the much anticipated #NothingPhone2 through stunning 5K renders!… You’re welcome…😏

On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/ho14Y8QMls pic.twitter.com/Nnhhum9L9Z

— Steve H.McFly (@OnLeaks) June 5, 2023