Рендеры Nothing Phone (2) демонстрируют более закругленный дизайн и обновленный светодиодный интерфейс на задней панели

Накануне официальное презентации смартфона Nothing Phone (2), которая запланирована на следующий месяц, инсайдер OnLeaks опубликовал неофициальные рендеры этого устройства. Судя по всему, модель второго поколения сохранит общий дизайн Phone (1).

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Однако, если присматриваться внимательно, несколько отличий в дизайне все же можно обнаружить. В частности, плоские квадратные верхняя и боковые грани Phone (1) стали более закругленными в Phone (2). Различия примерно такие же, как при сравнении iPhone 6 с iPhone 5. Передняя и задняя панели Phone (2) также имеют плавный изгиб.

So #FutureSquad… Here comes your very first look at the much anticipated #NothingPhone2 through stunning 5K renders!… You’re welcome…😏 On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/ho14Y8QMls pic.twitter.com/Nnhhum9L9Z — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 5, 2023

На задней панели Nothing Phone (2) доступен мигающий светодиодный интерфейс, как и в модели первого поколения. Хотя общая форма светящихся полос похожа, некоторые из них были разделены на отдельные элементы. Это хорошо видно возле блока камер и катушки беспроводной зарядки. В целом, рендеры соответствуют тизерному изображению телефона Nothing, выпущенному в прошлом месяце. Однако отмечается, что рендеры созданы на основе раннего прототипа, и с тех пор дизайн устройства мог немного измениться.

Как ожидается, официальная презентация смартфона Nothing Phone (2) состоится в июле. Компания сообщила об использовании процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1 и батареи увеличенной емкости – 4700 мАч. Также ожидается наличие 6,7-дюмового дисплея.

Источник: The Verge