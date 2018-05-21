Смартфон Honor Play 7 c экраном FullView и Android 8.1 оценивается всего в $95

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После презентации мощного смартфона Huawei Honor 10 месяц назад, как-то совсем незаметно состоялся анонс ещё одного смартфона Honor Play 7. Новинка относится к устройствам начального уровня и ориентирована на китайский рынок.

Honor Play 7 оснащён 5,45-дюймовым IPS-дисплеем FullView с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440×720 пикселей. Экран прикрыт изогнутым стеклом 2.5D.

Внутри Honor Play 7 установлен чипсет MediaTek MT6739 (четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц) с графикой PowerVR GE8100. Оперативной памяти в смартфоне 2 ГБ, внутренней – 16 ГБ. Есть слот для карт памяти microSD, причём не совмещённый со второй «симкой», а отдельный.

Основная камера устройства представлена одинарным модулем на 13 Мп с фазовым автофокусом, фронтальная получила разрешение 5 Мп. Обе камеры имеют светодиодные вспышки. Смартфон также оборудован FM-модулем и разъёмом 3,5 мм для наушников. Ёмкость аккумулятора составляет 3020 мАч. В качестве программного обеспечения выступает ОС Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.1.

Honor Play 7 поступит в продажу на внутреннем рынке 22 мая по цене 599 юаней (примерно $95). Покупателям будет предложено три варианта расцветки: традиционный синий, чёрный и золотой. Что касается доступности модели за пределами Китая, то такой информации пока нет, но в базе данных TENAA замечен смартфон Honor 7S с такими же характеристиками. Возможно, это и есть международная версия Honor Play 7.

Источник: gsmarena