Смартфоны Nokia могут получить аккумуляторы ёмкостью 6000 мАч, 200-мегапиксельные камеры и HarmonyOS





Бренд Nokia может одним из первых выпустить смартфоны, работающие под управлением операционной системы Huawei HarmonyOS. Об этом говорят китайские источники.

Хотя HarmonyOS не позиционируется в качестве альтернативы Android, Huawei ускорила её развитие после того, как правительство США вынудило Google разорвать связи с китайским гигантом. По сути, это распределённая операционная система, предназначенная для работы с различными продуктами, включая смартфоны. И, судя по предварительным данным, она во многом похожа на Android. Операционная система была официально запущена около месяца назад и теперь может быть установлена ​​на некоторые старые смартфоны Huawei.

Поскольку Huawei по-прежнему не может легально установить Google Mobile Services на свои смартфоны (они необходимы для работы Play Store и популярных приложений, таких как Google Chrome, YouTube, Gmail и Google Maps), у HarmonyOS нет практически никаких шансов против Android на большинстве рынков. Но в Китае ситуация выглядит совсем иначе. Там большинство сервисов Google и без того не работает. Так что Nokia ничем не рискует, если выпустит в Китае смартфоны с HarmonyOS вместо Android.

Как свидетельствуют новые данные, китайские версии смартфонов Nokia X60 и X60 Pro, которые выйдут на рынок в конце этого года, будут работать под управлением операционной системы HarmonyOS. По слухам, устройства будут иметь изогнутый дисплей и батарею ёмкостью 6000 мАч. Потребителей также планируется привлекать основной камерой, которая характеризуется 200-мегапиксельным сенсором оптикой ZEISS. Среди прочих характеристик упоминаются частота обновления дисплея до 144 Гц, поддержка быстрой зарядки и флагманский чипсет Snapdragon.

Источник: phonearena