Все ракеты прошлого и настоящего — сравнение размеров в одной картинке





Онлайн-издание Visual Capitalist собрало в одной картинке все ракеты-носители прошлого и настоящего, наглядно сравнив их размеры.

***

SpaceX с многоразовыми ракетами Falcon 9 и кораблем Crew Dragon открыла начало новой эры пилотируемых космических полетов — только вчера после трехдневного пребывания на орбите вернулись участники первой гражданской миссии SpaceX Inspiration4. В июле 2021 года состоялись еще две знаковые для космического туризма коммерческие миссии — в космосе на кораблях собственных компаний (с разницей всего девять дней) побывали миллиардеры Ричард Брэнсон и Джефф Безос (1 и 2).

Прямо сейчас на наших глазах разворачивается новая лунная гонка — и в отличие от соревнования США и СССР полувековой давности, эта куда масштабнее и зрелищнее, поскольку в ней участвует множество частных компаний, а цель не в том, чтобы просто высадить человека на поверхность спутника Земли. Планы куда амбициознее — сначала колонизация Луны с добычей полезных ископаемых, а затем Марса и всей Солнечной системы.

Буквально на днях американский регулятор FAA опубликовал черновой вариант обязательной экологической экспертизы Environmental Assessment по предложению SpaceX проводить орбитальные запуски Starship со стартовой площадки Звездной базы в Техасе. Общественные обсуждения продлятся до 18 октября, после чего регулятор вынесет решение. Пока все идет к тому, что SpaceX сможет провести первый орбитальный запуск Starship уже до конца этого года.

После ввода в эксплуатацию система Super Heavy + Starship, предназначенная для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс, станет самой мощной и грузоподъемной за всю историю освоения космоса. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите.

В заключение — инфографика BBC с данными о грузоподъемности и размерах Starship в сравнении с Saturn V и SLS.