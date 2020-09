Спрос на Xbox Series X и Series S по предзаказам оказался «‎рекордным» — в некоторых странах консоли раскупили за считанные часы. И, похоже, многие по ошибке заказали Xbox One X

Предзаказы Xbox Series X и Series S стартовали по всему миру 22 сентября в магазинах Microsoft и авторизованных розничных партнеров. И, если судить по сообщениям СМИ и пользователей в соцсетях, ситуация с консолями Xbox Series примерно такая же, как с PS5 и RTX 3080 — из-за ограниченных запасов и ажиотажного спроса оформление предзаказа стало настоящим испытанием.

Во многих странах, включая США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Индию, стартовые партии Xbox Series были распроданы за считанные часы, тогда как в случае с некоторыми магазинами запасы и вовсе закончились спустя считанные минуты после открытия предзаказов. Онлайн-магазин Microsoft и сайты крупных ритейлеров работали с перебоями из-за слишком высокого наплыва желающих купить консоль в числе первых.

В свободную продажу Xbox Series X и Series S поступят одновременно — 10 ноября. К этому моменту пройдет еще несколько волн предзаказов, но аналитики ожидают, что спрос продолжит держаться на стабильно высоком уровне

Что забавно, похоже, многие перепутали новое поколение Xbox Series X со старым Xbox One X и по ошибке заказали не ту консоль. По крайней мере, на это указывает всплеск интереса к уже снятой с производства Xbox One X на Amazon. Пользователи обратили внимание, что в рейтинге самых популярных товаров на Amazon старая Xbox One X поднялась на 747% — с 2804 строчки на 331.

Wonder how many people bought an Xbox One X instead of an Xbox Series X https://t.co/atj4thPwqD pic.twitter.com/CUzRkib3Sr

Xbox One X sales rank is up 747% on Amazon lol…

Сама Microsoft пока не публиковала никаких точных цифр по первым продажам Xbox Series X и Series S. В компании ограничились одним коротким сообщением в Twitter и расплывчатым заявлением о «‎рекордном» спросе.

We are humbled by the record-breaking demand for Xbox Series X and S. Huge thanks to everyone for the excitement. 🙏

If you weren't successful today be sure to sign up with retailers for updates, and expect more consoles to be available on November 10. 💚

— Xbox (@Xbox) September 22, 2020