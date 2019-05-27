Tesla начала ограничивать заряд батарей до 80% емкости на самых загруженных станциях Supercharger (ограничение затронуло 17% всех станций в США)





Компания Tesla не перестает заниматься оптимизацией своих предложений и сервисов, на этот раз решив ограничить заряд электромобилей до 80% емкости батарей на самых загруженных станциях Supercharger. Таким образом в Tesla рассчитывают уменьшить время ожидания свободных «розеток» и снизить очереди на своих заправках.

Изменения затронут 17% всех фирменных зарядок Supercharger на территории США. При этом 8% станций будут работать в таком режиме все время, а еще 9% — только в периоды с максимальным количеством посетителей (в качестве примера компания назвала национальные праздники и региональный мероприятия и фестивали).

После достижения 80% заряда владелец электромобиля Tesla получит уведомление о том, что дальнейший заряд невозможен и рекомендацию освободить место для зарядки. Отметим, что подобное решение действительно заметно ускорит время пребывания на зарядке, так как после достижения 80% емкости дальнейшая зарядка идет с меньшей скоростью.

В Tesla отметили, что функция предварительного подогрева батарей до оптимальной температуры (On-Route Battery Warmup), увеличение мощности фирменных зарядок до 150 кВт (в рамках Supercharger V2, хотя уже представлены Supercharger V3 с мощностью 250 кВт) и решение об ограничении заряда до 80% способно увеличить пропускную способность на самых загруженных заправках сети на 34%.

Интересно, что Tesla предусмотрела опцию для путешественников на длинные дистанции, которая позволит обойти ограничение в 80% на любых станциях. Для этого необходимо запланировать поездку через фирменные планировщик маршрута и тогда станция сможет зарядить батарею более чем на 80%, если это необходимо для завершения маршрута.

Напомним, что в 2017 году Илон Маск обещал отключить практически все зарядные станции Supercharger от электрических сетей и перевести их на схему «солнечные панели + аккумуляторы».

Источник: Electrek