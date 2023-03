Twitter скрыл адресатов в разделе «Ответы на твиты» — теперь сообщения отображаются без привязки к конкретному пользователю

Twitter становится еще более запутанным с очередным обновлением – теперь в разделе «Ответы на твиты» на страницах других людей вы не увидите, кому они адресовались.

Если нажать на твит с ответами, откроются и другие, но они никак не будут связаны с ним. То есть в разделе отображается запутанный набор текстовых реакций без контекста.

I love how every reply now looks like a vague subtweet on the timeline

— Tristan Cooper (@TristanACooper) March 28, 2023