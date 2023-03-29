Twitter скрыл адресатов в разделе «Ответы на твиты» — теперь сообщения отображаются без привязки к конкретному пользователю

Twitter становится еще более запутанным с очередным обновлением – теперь в разделе «Ответы на твиты» на страницах других людей вы не увидите, кому они адресовались.

Если нажать на твит с ответами, откроются и другие, но они никак не будут связаны с ним. То есть в разделе отображается запутанный набор текстовых реакций без контекста.

I love how every reply now looks like a vague subtweet on the timeline — Tristan Cooper (@TristanACooper) March 28, 2023

Ответы теперь появляются и в основной ленте – как отдельные публикации, но узнать к какой теме они относятся нереально. Текстовые реакции на ваши посты и дальше показываются на вкладке «Уведомления», но выглядят как случайные твиты, не относящиеся к «материнской публикации».

Сообщается, что это изменение сейчас видят не все пользователи. Так что обновление, действительно, может быть ошибкой, но вполне ожидаемой – учитывая общий беспорядок, царящий в Twitter с момента прихода Илона Маска.

Среди других «интересных» изменений то, что с 15 марта на вкладке «Для вас» будут показываться только твиты верифицированных аккаунтов — то есть страниц брендов или учреждений, получивших золотую или серую галочку, а также подписчиков Twitter Blue. «Старые» синие галочки с 1 апреля у аккаунтов заберут — чтобы сохранить эту «отметку» соцсеть предлагает оформить новую подписку, которая разворачивается сейчас во многих странах мира (в том числе и в Украине, где она будет стоить 406₴/месяц и 4245₴/год).

Источник: The Verge