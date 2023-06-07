Twitter увеличил временное окно для редактирования твитов до 1 часа, но функция все еще доступна исключительно за деньги

Подписчики Twitter Blue, заплатив $8 в месяц, получат одну из приоритетных функций – возможность редактировать твиты в течение одного часа после публикации.

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Впервые долгожданная кнопка редактирования появилась в Twitter минувшей осенью, и предоставила возможность исправлять личные твиты (но не ответы) в течение 30 минут после публикации. Сейчас в официальном аккаунте Twitter Blue пишут, что окно редактирования увеличено до одного часа (впоследствии публикацию изменили, вероятно, чтобы на собственном примере продемонстрировать обновление).

Blue subscribers now have up to 1 hour to edit their Tweets. — Twitter Blue (@TwitterBlue) June 7, 2023

Функция доступна исключительно подписчикам Twitter Blue вместе с возможностью добавления сообщений длиной до 4000 символов. Что касается других приоритетов платного пакета, то, похоже, доступны еще не все. Например, возможность видеть меньшее количество рекламы в ленте до сих пор не реализована, а на странице поддержки отмечают, что работают над ней. О другом обещании Илона Маска – инструменте распределения дохода, анонсированном в феврале – пока не упоминают.

Возможно, ситуация изменится с приходом нового генерального директора в Twitter (экс-директор по рекламе NBCUniversal Линда Яккарино официально вступила в должность в понедельник), однако ныне соцсеть демонстрирует неутешительные результаты. Сообщается, что компания стоит лишь треть той цены, которую заплатил за нее Маск в октябре (а это $44 млрд), а продажи рекламы за последние пять недель упали на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.