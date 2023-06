Twitter увеличил временное окно для редактирования твитов до 1 часа, но функция все еще доступна исключительно за деньги

Подписчики Twitter Blue, заплатив $8 в месяц, получат одну из приоритетных функций – возможность редактировать твиты в течение одного часа после публикации.

Впервые долгожданная кнопка редактирования появилась в Twitter минувшей осенью, и предоставила возможность исправлять личные твиты (но не ответы) в течение 30 минут после публикации. Сейчас в официальном аккаунте Twitter Blue пишут, что окно редактирования увеличено до одного часа (впоследствии публикацию изменили, вероятно, чтобы на собственном примере продемонстрировать обновление).

Blue subscribers now have up to 1 hour to edit their Tweets.

