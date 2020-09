Уже в следующем месяце. SpaceX наметила первый суборбитальный полет прототипа Starship (SN8) на 20 км

На днях SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), чтобы получить разрешение на первый суборбитальный запуск Starship. Он предварительно запланирован уже на следующий месяц.

Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите. SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.

SN8 Starship with flaps & nosecone should be done in about a week. Then static fire, checkouts, static fire, fly to 60,000 ft & back. — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020

Для первого суборбитального запуска будет использоваться прототип Starship SN8, который получит головной обтекатель и воздушные рули. Его сборка должна быть завершена к концу этой недели, после чего команда инженеров приступит к испытаниям, начав с традиционных наземных тестов. Суборбитальный полет станет апофеозом — прототип корабля поднимется на высоту 20 километров (половина дистанции до верхней границы атмосферы) и приземлится обратно на космодром.

Это не первый раз, когда SpaceX запрашивает разрешение на такой запуск для Starship, но на сей раз вероятность этого события куда выше, чем год назад. Буквально на прошлой неделе SpaceX, отрабатывая технологии, провела летные испытания прототипа Starship SN6 с подскоком на 150 метров, а до этого предыдущий прототип Starship SN5 впервые успешно слетал на 150 метро с последующим мягким приземлением. Предыдущие четыре (Mk1, SN1, SN3 и SN4) разрушались на более ранних этапах испытаний.

На октябрь запланирована следующая крупная презентация SpaceX по проекту Starship и существует высокая вероятность, что к тому времени компания Илона Маска успеет провести первые полноценные летные испытания.

У финальной версии Starship будет шесть двигателей Raptor, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве. Не так давно SpaceX показывала первую вакуумную версию Raptor.

The first Raptor Vacuum engine (RVac) for Starship has shipped from SpaceX’s rocket factory in Hawthorne, California to our development facility in McGregor, Texas pic.twitter.com/xp2luf6XaI — SpaceX (@SpaceX) September 5, 2020

Кроме того, команда инженеров SpaceX уже вовсю работает над созданием первого прототипа бустера Super Heavy для вывода Starship в космос. Как мы недавно узнали, Super Heavy получит не 31 двигатель Raptor, как планировалось изначально, а 28 для упрощения конфигурации.

Okay, here is my last @SpaceX Super Heavy 28 engine variation for today. Inspired by @C_Bass3d 's idea. Has 4 modules of 5 outer engines, 8 independently gimbaling engines (the brighter ones), and 4 fold radial symmetry. My brain is happy. Has approx 10 m skirt. @elonmusk pic.twitter.com/mLn4uRXvli — Neopork (@Neopork85) September 1, 2020

SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии Starship пройдет в 2021 году. Похоже, мы имеем все шансы застать формирование флота звездолетов для обеспечения жизни на Марсе с последующей колонизацией Красной планеты.