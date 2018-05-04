В Украине стартовали продажи защищенного смартфона Sigma mobile X-treme PQ39 с батареей на 9000 мАч по цене 7777 грн

Сегодня, 4 мая 2018 года, в Украине стартовали продажи защищенного смартфона Sigma mobile X-treme PQ39 со сканером отпечатков пальцев и батареей емкостью 9000 мАч. Модель ориентирована на любителей активного отдыха, путешественников и других пользователей, которым необходим дополнительный уровень защиты и длительная автономность.

Корпус смартфона X-treme PQ39 черного цвета отличается традиционным для защищенных телефонов «грубом» стилем и защитой по стандарту IP68 от попадания воды, пыли и грязи. При его изготовлении использовано двойное литье пластика и резины, доступ к интерфейсным разъемам плотно закрыт резиновыми заглушками, которые исключают попадание воды и пыли внутрь смартфона. Внутри корпуса установлена демпфирующая титановая пластина, которая дополнительно фиксирует компоненты, усиливает конструкцию и является дополнительным защитным фактором при случайных падениях смартфона. Габариты смартфона составляют 169х86х16 мм, вес – 307 грамм.

Смартфон оснащен 5,5-дюймовой IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920х1080 точек), защищенной стеклом Gorilla Glass 4. В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор MediaTek МТК6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Карту памяти microSD максимальным объемом 32 ГБ можно установить во второй слот для SIM-карт. Батарея на 9000 мАч при разумной экономии позволяет продержаться от одного заряда несколько дней, вдобавок она поддерживает ускоренную зарядку PumpExpress от фирменного зарядного устройства с разъемом USB Type-C. Модель X-treme PQ39 работает под управлением «чистой» Android 7.0.

Основная камера получила 13 Мп сенсор, автофокусировку, стабилизацию изображения и яркую вспышку из четырех светодиодов, которую можно использовать как мощный фонарь. Прямо под камерой размещен сканер отпечатков, который поддерживает дополнительные жесты для ответов на вызовы, фото- и видеосъемки, воспроизведения музыки и видео. Фронтальная камера на 5 Мп подойдет для селфи и общения в мессенджерах, запустить камеру можно как с помощью интерфейса, так и благодаря выделенной кнопке на боковине корпуса.

Защищенный смартфон Sigma mobile X-treme PQ39 поддерживает сети 3G/4G, Wi-Fi в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также GPS-навигацию и прием FM-радио. Продажи аппарата в Украине стартуют сегодня по рекомендованной розничной цене 7777 грн.

Источник: Sigma mobile