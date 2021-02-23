Владислав Криклій: «Локалізація виробництва електромобілів в Україні забезпечить нові робочі місця та збільшення частки автовиробництва у ВВП»





Локалізація виробництва електрокарів в Україні дозволить створити нові робочі місця і збільшити частку автовиробництва у ВВП держави. На цьому наголосив Міністр інфраструктури Владислав Криклій сьогодні, 23 лютого 2021 року, під час Всеукраїнського Форуму «Україна 30 «Інфраструктура»».

«Кількість електромобілів в Україні невпинно зростає, тому одним із ключових питань для нашого Міністерства є популяризація екологічних видів транспорту і створення розвинутої мережі зарядної інфраструктури, яка б дозволила власникам електрокарів комфортно пересуватися не лише в межах населених пунктів, а й в міжміському сполученні. Для цього ми спільно з ЄІБ ми оновлюємо близько 1000 одиниць громадського транспорту у 29 містах, готуємо пілотний проект зі встановлення швидкісних електрозарядок на головних магістралях країни, а також локалізуємо виробництво електрокарів в Україні. У першому читанні вже прийнято законопроекти, що передбачають стимули для виробництва електромобілів, зарядних пристроїв і їх комплектуючих. А це нові робочі місця і збільшення частки автовиробництва у ВВП країни», — відмітив Владислав Криклій.

За його словами, ще одним пріоритетом для відомства залишається цифровізація галузі та впровадження важливих цифрових ініціатив у сфері транспорту.

Зокрема, системи мультимодальних пасажирських перевезень за єдиним квитком Digital Ticket, системи мультимодальних вантажних перевезень Е-карго, 100% цифровізація послуг Укрпошти тощо.

«На минулому тижні всі із захопленням дивились на посадку марсоходу NASA, тому що людина мріє про надшвидкості та надможливості. Як Міністр я хочу бачити Україну технологічною і сучасною. Для цього ми інтегруємо українську транспортну систему у світову, цифровізуємо транспорт та запроваджуємо інтелектуальну транспортну систему, будуємо сучасну інфраструктуру, а також лібералізуємо перевезення — ліквідуємо бар’єри на шляху вантажів та пасажирів», — зазначив Владислав Криклій.

Він також поділився досягненнями та планами відомства у будівництві розумних та безпечних доріг, оновленні залізничної інфраструктури, розвитку авіації та популяризації внутрішніх водних шляхів.

Нагадаємо, що вчора в рамках форуму «Україна 30 «Інфраструктура»» президент України анонсував нові швидкісні потяги (3-4 години на поїздку) та сучасні приміські електрички City-Express (Київ, Харків, Дніпро).

Джерело: Мінінфраструктури