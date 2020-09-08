Xiaomi запатентовала дизайн смартфона с двумя выдвижными блоками камер, расположенными под углом





Производители смартфонов продолжают работать над новыми вариантами дизайна, чтобы их устройства выделялись на фоне конкурентов и предлагали оригинальные возможности. Поклонникам безрамочных устройств предлагаются несколько различных вариантов исполнения, включая модели с выдвижными модулями камеры или же подэкранными камерами.

Следуя этой тенденции, компания Xiaomi заполнила патентную заявку на дизайн смартфона, включающий две выдвижные камеры, которые одновременно способны выполнять роль как фронтальной, так и основной камеры. Прилагаемые к патентной заявке изображения демонстрируют смартфон с плоским дисплеем и минимальными рамками вокруг экрана. При этом в устройстве нет видимых сенсоров камеры ни на фронтальной, ни на задней панелях. Вместо этого компания предлагает использовать выдвижной механизм, который в случае необходимости приподнимает два модуля камеры над верхней панелью.

Оба модуля камеры выдвигаются под углом и немного напоминают рожки. В поднятом положении можно видеть, что камеры расположены спереди и сзади. Таким образом, в двух выдвижных модулях размещаются сразу четыре камеры. Две из них предназначены для выполнения функций основной камеры на задней панели, две других служат для съёмки автопортретов. При этом светодиодная вспышка размещается только на задней панели под выдвижными блоками камеры. Среди прочих особенностей устройства также можно отметить наличие стерео динамиков и порта USB-C.

Источник: gizmochina