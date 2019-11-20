Замена гибкого экрана Huawei Mate X обойдется в $1000, системной платы — $500





Складные смартфоны со сгибаемыми экранами — новый видный тренд в мобильных технологиях, а возможно, и наше мобильное будущее в целом. Но у всех представленных устройств есть один большой недостаток: для защиты экрана используется не стекло, а пластик. То есть, экраны сгибаемых смартфонов, которые, к тому же, очень дорогие, более подвержены царапинам и разного рода повреждениям по сравнению с обычными моноблочными моделями.

В будущем, этот недостаток с большой вероятностью будет устранен — производитель защитных стекол Gorilla Glass уже работает над этим, а буквально на днях в Science вышла статья европейских ученых, создавших стекло, которое гнется и тянется не хуже обычного пластика. Но пока такое стекло не появилось на рынке, самый волнующий вопрос — во сколько обойдется замена гибкого дисплея в случае его повреждения. В случае Samsung Galaxy Fold и Motorola Razr 2019 ответы мы уже получили $599 (временная цена до конца года — $149) и $299 соответственно, теперь же стала известна стоимость замены экрана в Huawei Mate X, который недавно начал продаваться в Китае.

Было сразу понятно, что ремонт экрана Huawei Mate X будет стоить немало, но озвученная официально сумма, мягко говоря, впечатляет — $1007. Это вместе за новый экран и работы по его установке. То есть, замена экрана в Huawei Mate X обойдется дороже любого обычного флагманского смартфона. Еще одна обращающая на себя внимание сумма — $509. Во столько обойдется замена системной платы. На фоне этого стоимость замены тыльной камеры ($100) и ($40) выглядят копеечной.

Напомним, Huawei Mate X 5G оснащен одним экраном OLED диагональю 8 дюймов с разрешением 2480х2200 пикселей, который складывается наружу и отличается бо́льшим радиусом изгиба. Он построен на прошлогодней однокристальной платформе Kirin 980, дополненной модемом Balong 5000, тогда как улучшенная версия Mate Xs на свежей SoC Kirin 990 5G выйдет в марте. Пока смартфон Huawei Mate X 5G продается только в Китае, где он оценен во внушительные $2400. Несмотря на столь высокую цену вся первая партия смартфонов разошлась буквально за секунды, после чего на различных площадках появились предложения от спекулянтов за $14000!

Источник: Gizmochina