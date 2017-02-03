Датский ветрогенератор MHI Vestas V164 побил мировой рекорд, выработав 216 МВтч электроэнергии за сутки

Датский ветрогенератор MHI Vestas V164 побил мировой рекорд, выработав 216 МВтч электроэнергии за сутки

Модернизированная морская ветровая турбина в городе Остерлид (Дания) установила мировой рекорд, произведя за 24 часа порядка 216 МВтч электроэнергии. Предыдущий рекорд принадлежит этому же ветрогенератору, в 2014 году он выработал 192 МВтч в сутки.

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Ветряк-рекордсмен MHI Vestas V164-8.0 представляет собой гигантское сооружение с гондолой весом 390 тонн и 140-метровой башней (полная высота ветрогенератора с учетом размаха лопастей составляет 220 метров). Площадь вращения лопастей, каждая из которых имеет длину 80 метров и весит порядка 35 тонн, составляет порядка 21,124 тыс. м2 (три футбольных поля).

Он был построен в 2014 году и изначально оснащен генератором мощностью 8 МВт, однако в 2016 году его модернизировали, подняв мощность до 9 МВт. Таким образом, эта ветровая турбина способна обеспечить электроэнергией порядка 7500 среднестатистических домохозяйств.

Источник: MHI Vestas

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