Датский ветрогенератор MHI Vestas V164 побил мировой рекорд, выработав 216 МВтч электроэнергии за сутки

Модернизированная морская ветровая турбина в городе Остерлид (Дания) установила мировой рекорд, произведя за 24 часа порядка 216 МВтч электроэнергии. Предыдущий рекорд принадлежит этому же ветрогенератору, в 2014 году он выработал 192 МВтч в сутки.

Ветряк-рекордсмен MHI Vestas V164-8.0 представляет собой гигантское сооружение с гондолой весом 390 тонн и 140-метровой башней (полная высота ветрогенератора с учетом размаха лопастей составляет 220 метров). Площадь вращения лопастей, каждая из которых имеет длину 80 метров и весит порядка 35 тонн, составляет порядка 21,124 тыс. м2 (три футбольных поля).

Он был построен в 2014 году и изначально оснащен генератором мощностью 8 МВт, однако в 2016 году его модернизировали, подняв мощность до 9 МВт. Таким образом, эта ветровая турбина способна обеспечить электроэнергией порядка 7500 среднестатистических домохозяйств.

Источник: MHI Vestas