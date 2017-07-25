Эксперты: ситуация на рынке криптовалют становится опасной и может превратиться в пузырь

На сегодняшний день рынок криптовалют оценивается во впечатляющих $82 млрд, но в отличие от большинства традиционных рынков, он базируется на обещаниях, надеждах и оптимизме. Стартапам со всего мира удалось привлечь через первичное размещение монет (ICO) свыше $1,3 млрд, однако во всех случаях инвесторы берут на себя все риски, а компании никому ничего не гарантируют, так как не находятся под какой-либо юрисдикцией.

Таким образом, рынок криптовалют в конечном счете может превратиться в пузырь. По крайней мере, такого мнения придерживаются некоторые эксперты.

«Представьте рынок, на котором практически любой может запустить собственную валюту в обмен на миллионы долларов ликвидного финансирования без каких-либо обязательств», — описывает Изабелла Каминска, колумнист Financial Times, свое видение обстановки вокруг криптовалют. На этом рынке компании привлекают деньги независимо от жизнеспособности бизнеса и его потенциальной прибыльности. Все решает масштаб их амбиций, наличие программного кода и стремление привлечь как можно больший капитал, говорит эксперт. По ее оценкам, на рынке криптовалют на данный момент находится 900 видов криптовалют, обладающих какой-либо ценностью. К примеру, EOS в июле привлекла криптовалюту на сумму $200 млн, хотя ее токены не обладают никакими функциями, смыслом и назначением. Некоторые стартапы описывают свою деятельность расплывчато. Например, InsureX предоставляет «страховые решения на базе блокчейна», а Pillar разрабатывает «кошельки нового поколения с открытым кодом». Однако при этом они спокойно совершают ICO и привлекают деньги, сопоставимые с традиционным венчурным финансированием.

Хотя ICO помогает компаниям получить доступ к финансированию, с другой стороны, есть риск, что весь рынок окажется пузырем, утверждает эксперт. Хуже того, Каминска расценивает феномен криптовалют как следующий виток эволюции теневых банковских систем. Теневые банки создавали такие же теневые денежные средства, которые получали статус платежных средств. Еще на ранней стадии сразу после финансового кризиса они были уничтожены строгим регулированием, а теперь переродились в форме токенов и ICO. Похожего мнения придерживается сооснователь Ethereum Чарльз Хоскинсон. Он сравнивает первичное размещение с краудфандингом: инвесторы покупают токены в надежде, что те вырастут в цене. Никаких гарантий никто не дает, а норм регулирования в этой сфере пока не существует, и в этом как раз и кроется главная угроза для рынка криптовалют, полагает Хоскинсон. «Все говорят, что ICO идут на пользу Ethereum, но на самом деле это бомба замедленного действия», — говорит Хоскинсон. По словам разработчика, компании слишком активно выпускают токены, рассчитывая получить быстрые и легкие деньги. Хоскинсон предупреждает, что Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США до сих пор не урегулировала ICO, поэтому при первичном размещении монет компании не уделяют внимания правилам и нормам, как в случае с ценными бумагами. Стартапы не проверяют, имеют ли они дело с аккредитованными инвесторами и не проясняют источник денежных средств. В будущем это может привести к судебным разбирательствам с покупателями токенов. Однако Хоскинсон не считает, что все потеряно. Есть вероятность, что цифровые монеты приравняют к ценным бумагам, и тогда подход к ним полностью изменится, полагает он. Подобный взгляд разделяет и Брэд Гарлингхауз — глава компании Ripple, которая создала технологию перевода денег через блокчейн. Он также надеется, что регулятор в США рано или поздно признает криптовалюты ценными бумагами, но на данный момент советует относиться к криптовалютам осторожно. «ICO в плане финансов живут по правилам Дикого Запада, и эта система неустойчива», — заметил Гарлингхауз. Напоследок отметим, что не все эксперты настроены пессимистично. Так, венчурный инвестор Тим Дрейпер поддерживает ICO и криптовалюты даже в нынешнем их состоянии, потому что считает, что рынок со временем укрепится, а ICO станет достойным способом привлечения финансирования.