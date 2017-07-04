Ханк Грили: «Через 30 лет люди перестанут использовать секс для размножения»

«Я не думаю, что таким образом мы сможем предсказать, что данный эмбрион получит 1550 баллов на SAT-экзамене , — говорит он. — Скорее, что этот эмбрион с вероятностью в 60% попадет в первую половину лучших учеников или что есть вероятность в 13% его попадания в первые 10%. Вот это вполне реально сделать».

По сути, родители смогут выбирать ребенка еще до его зачатия. Впрочем, это не значит, что можно будет «запрограммировать» своего рода сверхчеловека: возможно, придется выбирать между уровнем IQ и какой-то редкой болезнью или не слишком привлекательной внешностью. По словам Грили, все намного сложнее, чем того хотелось бы.

Со временем, считает Грили, «кастомизация» эмбриона будет расширяться, и родители начнут массово избавлять детей от раковых генов, предрасположенностей к Альцгеймеру, выбирать цвет волос и глаз и даже уровень умственных способностей.

При этом Грили признает, что к искусственному размножению на данный момент существует множество этических вопросов. Например, многие опасаются, что если богатые, ко всему прочему, еще и избавят себя от болезней и других изъянов, то это приведет к еще большему расслоению человеческого общества.

Однако эти опасения Грили считает отчасти напрасными. По его мнению, в относительно свободных от предубеждений США и Китае услуга по искусственному зачатию станет бесплатной, так как позволит сэкономить страховым компаниям на последующем лечении: отбор и создание эмбриона из стволовых клеток стоит $10 тысяч, а лечение — в три раза дороже.

А вот на международном уровне разделение, наоборот, будет только нарастать. Ведь если США и Китай начнут массово отбирать эмбрионы, то через некоторое время эти страны смогут экономически уйти далеко вперед, в то время как консервативная Европа (в первую очередь, Германия, которая стыдится генетических экспериментов времен нацизма) и бедные страны, вроде Сомали, напротив, начнут отставать с еще большей скоростью.

Впрочем, по мнению Грили, до апокалипсиса дело не дойдет. Скорее всего, в конечном счете «искусственный отбор» будет ограниченно применяться для «лечения» бесплодия и каких-то очень редких заболеваний.

Источник: hightech.fm