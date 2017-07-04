Ханк Грили: «Через 30 лет люди перестанут использовать секс для размножения»
По мнению директора центра права и биологических наук Стендфордской школы права Ханка Грили, к 2050 году большинство американцев перестанет заниматься сексом для размножения. Вместе этого они будут отбирать эмбрионы, созданные в лаборатории с помощью их ДНК.
Примечательно, что искусственное размножение уже сегодня активно практикуется среди узкого круга американцев — преимущественно среди богатых жителей Кремниевой долины. Причина? Создание эмбрионов из ДНК — самый надежный способ избавить будущего ребенка от наследственных заболеваний, вроде болезни Гентингтона.
Со временем, считает Грили, «кастомизация» эмбриона будет расширяться, и родители начнут массово избавлять детей от раковых генов, предрасположенностей к Альцгеймеру, выбирать цвет волос и глаз и даже уровень умственных способностей.
По сути, родители смогут выбирать ребенка еще до его зачатия. Впрочем, это не значит, что можно будет «запрограммировать» своего рода сверхчеловека: возможно, придется выбирать между уровнем IQ и какой-то редкой болезнью или не слишком привлекательной внешностью. По словам Грили, все намного сложнее, чем того хотелось бы.
«Я не думаю, что таким образом мы сможем предсказать, что данный эмбрион получит 1550 баллов на SAT-экзамене, — говорит он. — Скорее, что этот эмбрион с вероятностью в 60% попадет в первую половину лучших учеников или что есть вероятность в 13% его попадания в первые 10%. Вот это вполне реально сделать».
При этом Грили признает, что к искусственному размножению на данный момент существует множество этических вопросов. Например, многие опасаются, что если богатые, ко всему прочему, еще и избавят себя от болезней и других изъянов, то это приведет к еще большему расслоению человеческого общества.
Однако эти опасения Грили считает отчасти напрасными. По его мнению, в относительно свободных от предубеждений США и Китае услуга по искусственному зачатию станет бесплатной, так как позволит сэкономить страховым компаниям на последующем лечении: отбор и создание эмбриона из стволовых клеток стоит $10 тысяч, а лечение — в три раза дороже.
А вот на международном уровне разделение, наоборот, будет только нарастать. Ведь если США и Китай начнут массово отбирать эмбрионы, то через некоторое время эти страны смогут экономически уйти далеко вперед, в то время как консервативная Европа (в первую очередь, Германия, которая стыдится генетических экспериментов времен нацизма) и бедные страны, вроде Сомали, напротив, начнут отставать с еще большей скоростью.
Впрочем, по мнению Грили, до апокалипсиса дело не дойдет. Скорее всего, в конечном счете «искусственный отбор» будет ограниченно применяться для «лечения» бесплодия и каких-то очень редких заболеваний.
Источник: hightech.fm