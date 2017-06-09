Впервые в истории трейлер игры номинирован на «Оскара» — заветную статуэтку может получить симулятор жизни «Everything»

Трейлер оригинального философского симулятора жизни «Everything» попал в лонг-лист (список предварительных кандидатов) премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Анимированный короткометражный фильм». До этого ни один игровой трейлер не мог похвастать подобным достижением.

Игра «Everything» создана независимым разработчиком Дэвидом О’Райли (David O’Reilly), она уже доступна на платформах PS4, PC and Mac. Промо-ролик, демонстрирующий многообразие жизненных (и не только) форм был озвучен известным британским философом Аланом Уотсом (Alan Watts).

Отметим, что 11 минутный ролик-конкурсант уже успел получить приз жюри на Венском фестивале короткометражек (Vienna Shorts film festival), так что потенциально имеет достаточно хорошие шансы на победу.

Источник: Engadget