«Всегда на шаг впереди»: Qualcomm заявила о неоспоримом превосходстве Android-смартфонов над iPhone

Как известно, между компаниями Apple и Qualcomm, которые еще недавно были верными партнерами, сейчас идет ожесточенная война в судах по всему миру. С учетом всего этого не должно вызывать никакого удивления желание второй любыми возможными способами подпортить жизнь первой. И вот накануне презентации новых смартфонов Apple iPhone компания Qualcomm решила спеть «хвалебную оду» Android и смартфонам, работающим под управлением мобильной ОС Google. Само собой, похвал удостоились лишь те модели Android-смартфонов, в которых используются чипы и технологии Qualcomm. Главный посыл этого сообщения Qualcomm – смартфоны на Android всегда и во всем (имеются в виду инновации) опережали и продолжают опережать iPhone.

Qualcomm не поленилась и составила таблицу из двух десятков инновационных, по ее мнению, технологий, с указанием моделей Android-смартфонов, в которых они доступны. Ведущий производитель мобильных чипов и средств мобильной связи отмечает, что к настоящему времени смартфоны iPhone получили лишь малую часть из упомянутых возможностей. При этом компания особо акцентирует внимание на том, что даже те функции, которые уже доступны в iPhone, изначально дебютировали в Android-смартфонах.

В приведенном Qualcomm списке упоминается быстрая зарядка, сдвоенная камера, системы биометрической аутентификации по радужной оболочке и лицу, технологии дополненной реальности, безрамочный дизайн, OLED-экран, 4K-дисплей, гигабитный LTE-модем, Bluetooth 5 и пр.

Часть приведенный в таблице позиций удостоилась большего внимания со стороны Qualcomm. Так, например, компания отмечает, что за последние 9 лет мобильные сети и Android-смартфоны стали в 135 раз быстрее.

Что интересно, во всем тексте Qualcomm ни разу прямо не упомянула имя Apple. Вот эту часть текста можно считать наиболее показательной в плане избегания прямого упоминания Apple:

«Разработки Qualcomm служат основной для множества технологий и возможностей, которые мы ценим сегодня в наших смартфонах – на Android и других платформах».

Свою тираду Android Qualcomm завершает обещанием и дальше привносить инновации вместе с Google, лидерами рынка Samsung, LG, HTC и Motorola/Lenovo, а также перспективными молодыми компаниями вроде китайских Oppo и Vivo.

В целом сложно спорить с утверждением, что Android-смартфоны первыми получили упомянутые Qualcomm технологии и возможности. Но Apple уже неоднократной парировала подобные нападки, заявляя, что не стремится быть первой и добавляет те или иные функции лишь тогда, когда они соответствуют их высоким стандартам качества. Так или иначе, хотелось бы увидеть более глубокий анализ от Qualcomm, позволяющий полноценно оценить впечатляющую эволюцию смартфонов на Android. Но с этой публикацией Qualcomm явно преследует иные цели.

Источник: Qualcomm и The Verge