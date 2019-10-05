Angelo And Deemon: весёлая экскурсия по аду





Анжело – это вовсе не ангел: так зовут одного очкарика-компьютерщика, который выглядит несколько моложе своих лет и зарабатывает на жизнь исключительно при помощи своего канала на YouTube. Как профессиональный блоггер, Анжело дни и ночи напролёт только тем и занимается, что делает снимки на смартфон и редактирует видеоролики, а смысл своей жизни измеряет количеством «лайков» и числом подписчиков. Последних у него где-то так восемьсот тысяч, – вот только в последнее время никакого прогресса в этом деле не наблюдается, рекламы (а значит, и заработка) становится всё меньше, – и спасти ситуацию может только какой-нибудь яркий и необычный новый «контент». Подходящий случай как раз и подворачивается: ошибившись дверью, в квартиру к блоггеру заявляется Смерть-с-косой собственной персоной, – к счастью, летального исхода не выходит по той причине, что в гаджете нежданного гостя внезапно садится аккумулятор. А в обмен на услугу по зарядке Анжело просит свозить его на экскурсию в Ад, – предполагается, что с возвратом…

Angelo and Deemon: One Hell of a Quest Жанр Адвенчура

Платформы Windows / Mac OS X / Linux

Разработчик Specialbit Studio

Издатель Specialbit Studio

Сайт, Steam

Полтавская студия Specialbit с момента своего основания в 2006 году выпускала одни только казуальные и мобильные игры, преимущественно на тему «поиска предметов». Однако в конце концов разработчики решили попробовать свои силы и в более масштабном и традиционном жанре классической point-and-click адвенчуры – занимаясь своим проектом целых пять лет подряд, без какой бы то ни было издательской помощи и внешнего финансирования. Angelo and Deemon явно свидетельствует о любви авторов к нетленной классике от LucasArts: реминисценции из Grim Fandango или Full Throttle встречаются чуть ли не на каждом шагу, вкупе с отсылками ко многим другим играм и кинофильмам из области массовой культуры. Пожалуй, самое приятное впечатление оставляет по себе графика: картинка двухмерная, но ничуть не пиксельная, а сочная, детализированная и яркая (пусть и местами мрачноватая по стилю, как то и полагается в преисподней), – в принципе, визуальную составляющую, выполненную в похожем стиле, можно было встретить и во многих других современных творениях в духе дани уважения классике квестового жанра, вроде Darkestville Castle или The Wardrobe.

Завязка игры в меру оригинальная, однако особой глубины от здешней сюжетной линии ждать не следует: Анжело всего-навсего отправляется в Ад для сбора впечатлений (дабы впоследствии поделиться ими со своими подписчиками) и никакой определённой цели при этом перед собой не ставит, – нужно только зайти, погулять и выйти (хотя можно не сомневаться, выбраться из такого места будет не так-то и просто). Потустороннее обиталище грешников оказывается, впрочем, весьма богатым на достопримечательности, очень напоминающим наш земной мир, да и обитатели его – все сплошь личности колоритные и запоминающиеся. Пожалуй, даже чересчур: авторы несколько увлеклись злободневными отсылками к современности и, например, здешний политик подозрительно напоминает нынешнего североамериканского президента (надо сказать, подобный подход куда более характерен для казуальных «однодневок», тогда как классические произведения любых жанров отличаются непреходящей актуальностью и остаются общепонятными спустя много лет после выхода). Образы персонажи исполнены ничуть не хуже пейзажей и интерьеров и вполне выразительны, – а вот с анимацией дело обстоит несколько хуже: передвижение Анжело часто осуществляется какими-то рывками или даже просто резкой сменой масштаба отображения фигурки, что выглядит крайне бюджетно (хотя, будем надеяться, может быть исправлено в грядущих обновлениях). Действующих лиц, кстати сказать, здесь не так уж и много, как и локаций: и первых, и последних насчитывается около дюжины. Встретимся мы в конце концов и непосредственно с дьяволом, причём далеко не в самом привычном его обличье, – а одним из первых наших знакомцев станет вынесенный в заголовок демонёнок Димон – забавное летающее существо (с рожками, как чёртик, но почему-то с когтистыми лапами вместо копыт), призванное служить как хрестоматийным спутником-компаньоном, комментирующим в юмористическом ключе все происходящие с нами события, так и говорящим орудием, занимающим отдельное место в инвентаре и использующимся для действий, недоступных самому Анжело.

Собственно инвентарь вызывается нажатием на стрелочку слева внизу или же на колёсико мыши; все действия осуществляются при помощи левой кнопки, включая перемещение Анжело по локации (которое можно чуть ускорить двойным кликом) и прокручивание диалогов, тогда как за правой остаётся лишь функция выхода из доступного местами режима увеличения обратно на основной экран. Активные объекты на этом последнем при желании дозволяется подсветить на несколько секунд нажатием клавиши Tab, так что насчёт пиксельхантига можно не волноваться; поворотом колёсика можно прокручивать имеющиеся у Анжело пожитки на предмет их применения на основном экране. Собственно, все здешние загадки как раз и сводятся к классическому квестовому сбору достойных внимания вещей и их комбинации или использованию в подходящих местах; беседы с персонажами с выбором реплик, разумеется, также присутствуют, а вот откровенных головоломок ни одной не замечено. Зато в интерфейсе, в правой части панели инвентаря рядом со значком выхода в главное меню, присутствует ещё и символ микрофона для вызова виртуальной помощницы-из-смартфона, которую зовут Сара, – на случай, если понадобится какая-никакая подсказка на тему того, что представляет собой текущая локация.

Как уже было замечено выше, число доступных для посещения экранов в «Angelo and Deemon» невелико: поначалу мы действуем в однокомнатной квартире главного героя (заходя ещё и ванную), затем отправляемся вместе со Смертью в некий промежуточный пункт между Раем и Адом, ну а тут уже отыскиваем возможность пробраться собственно в преисподнюю – где нам вскоре открываются для посещения примерно десять отдельных локаций, включая карту для перемещения между ними. Правда, вызвать её в любой момент для мгновенной телепортации не получится: придётся пользоваться услугами различных видов местного транспорта (и наблюдать более или менее быструю анимацию). Увы, даже с этой небольшой поправкой по части увеличения продолжительности на то, чтобы разобраться со всеми адскими проблемами, у Анжело вряд ли уйдёт более трёх часов: показатель и по нынешним квестовым меркам весьма и весьма скромный. Авторы недвусмысленно обещают нам продолжение, действие которого, вероятно, развернётся уже в райском отделении потустороннего мира, – однако появление такового явно зависит от успешности Angelo and Deemon. Несмотря на предельную краткость, забавное приключение блоггера в Аду вполне можно рекомендовать всем любителям жанра – для путешествия в мир двухмерной классики на один вечер.