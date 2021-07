Old World – дитя Civilization и Crusader Kings

Удивительное дело, в 2021 г., на тридцатый год безраздельного царствования серии Civilization, нашлись сразу две студии, готовые бросить вызов детищу Сида Мейера на его же территории, в жанре реалистичных пошаговых глобальных стратегий, основанных на реальной земной истории. Никакого космоса, инопланетян, эльфов и прочих эвфемизмов, только старый добрый Старый мир. И если Humankind от горячо любимой редакцией ITC.ua команды Amplitude Studios выйдет только 17 августа 2021 г., то Old World от Сорена Джонсона и его студии Mohawk Games уже здесь. После 13 месяцев в Раннем доступе Epic Games Store игра наконец-то добралась до релиза.

Геймдизайнер – очень неблагодарная работа. Игроки запоминают лишь самых харизматичных и/или самых крикливых из них. Например, далеко не все игры, несущие в название модный лейбл Sid Meier’s, сделаны самим Сидом Мейером, часть, и весьма существенную, Сид просто «подписал» для лучших продаж. Если говорить о серии Sid Meier’s Civilization, то самая первая из них – это совместное детище Сида Мейера и Брюса Шелли, как и Sid Meier’s Railroad Tycoon, кстати. Вторую часть делали Брайан Рейнольдс, Дуглас Кэспиан-Кауфман и Джефф Бриггс при минимальном участии Мейера. Третью – Джеффри Бриггс и Сорен Джонсон. Четвертую – Сорен Джонсон. Пятую – Джон Шафер, Эд Бич и Скотт Льюис. И, наконец, шестую – Эд Бич. Как-то маловато здесь Сида Мейера, не находите?

Студия Mohawk Games, ответственная за пошаговую стратегию Old World, основана одним из «заместителей» Сида Мейера, работавшим над Civilization III и Civilization IV Сореном Джонсоном. Причем в случае Civ IV Джонсон единолично отвечал за ключевые решения, касающиеся игрового дизайна. После ухода из Firaxis дизайнер оказался в Maxis / EA, где руководил процессом создания амбициозной и по-своему страшно милой Spore, а затем забавного спин-офф Dragon Age для социальных сетей Dragon Age Legends, жаль, кстати, что его достаточно быстро закрыли. После этого Сорен Джонсон основал Mohawk Games, и уже их первая игра, космическая экономическая стратегия Offworld Trading Company, оказалась на удивление самобытной и собрала очень позитивные отзывы, в том числе и от нашего издания. Так что над Old World работали люди, которые знают толк в геймдизайне и понимают, как работают глобальные пошаговые стратегии.

Для начала Сорен Джонсон решил не пытаться объять необъятное и не сталкивать лучников и колесницы с танками и боевыми дронами, выбрав лишь один исторический период вместо всей человеческой истории, как в Civilization. Подобный подход исповедуют в Paradox Development Studio, и он отлично работает, позволяя более детально и тщательно исследовать какую-то конкретную эпоху, в конце передавая виртуальную эстафету следующей игре.

Из продуктов Paradox, а точнее, из серии Crusader Kings, Джонсон позаимствовал и идею правящего семейства и выбора наследника. Исторические личности всегда присутствовали в серии Civilization как бессменные и бессмертные правители, ведущие свои народы из пещер каменного века к звездам, в Civilization VI и Civilization VI: Gathering Storm они появились и в виде губернаторов и великих людей, но в Old World ситуация чуть иная.

Здесь, как и в Crusader Kings III, правители рождаются, вступают в брак, обзаводятся наследниками, принимают непосредственное участие в государственных делах и боевых действиях. Правители могут заболеть, быть отравлены или убиты иностранными агентами или кем-то из семейств-конкурентов в собственной державе. Правители зарабатывают опыт, развивают полезные и не очень особенности характера, как в ролевой игре, получают новые уровни и прокачивают характеристики. Правители осуществляют собственные амбиции, позволяющие добиться одного из новых типов победы. Правители получают новые прозвища: Новый, Добрый, Злой, Великий и т.д., и имеют определенную легитимность. И последний параметр очень важен в мире Old World, потому что от легитимности зависит отношение к вам других правителей и семей, и… способность управлять государством.

Наряду с обычными ресурсами Money, Food, Iron, Stone, Wood и предметами роскоши, привычными по серии Civilization и другим глобальным стратегиям, в Old World Сорен Джонсон вводит новый «ресурс» – Orders / Приказы. Это обобщенная способность правителя управлять. Приказы идут на перемещение юнитов, на указания рабочим и поселенцам, на ведение войны, на некоторые дипломатические и дворцовые действия, да, в этой игре у нас есть полноценный двор. Приказы можно покупать (не рекомендуем), ими можно торговать с соседями. Приказы не сохраняются между ходами, так что если ваша легитимность невысока, а в государстве мало улучшений, повышающих количество Приказов, то в случае войны вы просто будете неспособны вести боевые действия и очень быстро проиграете, ведь переброска войск и сражения тоже требуют Приказов. На самом деле это интересное решение, позволяющее быстро перебрасывать войска или строителей в разные части государства, а не тратить годы на сбор сил в нужной вам точке.

Второй новый ресурс в Old World – Civics, это что-то вроде совокупной силы общественных институтов государства. Civics необходимы для всех значимых общественных работ вроде найма специалистов в городах, принятия и изменения законов, для действий посланника, министра и мастера-шпиона, для ускорения производства в городах. В дополнение к гражданскому ресурсу в игре есть и военный, Training, необходимый для повышения уровня боевых юнитов, назначения генералов и так называемого Ускоренного марша, позволяющего, при наличии Приказов, конечно же, еще раз походить юнитом, уже потратившим все очки хода. Training важны на начальном этапе игры для быстрого открытия карты и, конечно же, во время войны.

Как и в серии Crusader Kings, в Old World важно отношение других персонажей к вашей персоне. Каждый город здесь относится к определенной семье, дающей ему некоторые бонусы, и только члены данной семьи могут быть в нем губернаторами. С другими семьями и правителями других государств можно породниться, на них можно влиять через придворных, их можно назначать генералами. Но если семья не уважает вас, а причин может быть множество — как недостаток легитимности, так и религиозные различия, неприятие определенных законов и т.д., так вот, если семья не уважает вас – ждите беды. Заговоры, сепаратисты в городах, отрицательная производительность и прочие прелести.

Из серии Crusader Kings или, если хотите, из Endless Space 2 и других проектов Amplitude Studios, авторы «потянули» систему случайных событий и квестов, порой очень длинных и многоуровневых, в которых правитель должен принять то или иное решение. Изучать древние руины или использовать камень на постройку чего-то нужного? Принять беженцев или прогнать? Поддержать соседа в трудный момент или нет? Спасти преступника или отдать властям другого государства? Разрешить проповеди странному парню, разогнавшему толпу торговцев возле храма, или выгнать его взашей? Какое образование дать вашему отпрыску или племяннику? Согласиться на династический брак? Купить на рынке обезьянку? Как поступить с заговорщиками? И т.д. Событий и квестов действительно немало, каждый ход приходится разгребать как-минимум два или три.

Как и в серии Endless Legend все от той же Amplitude, строить города в Old World можно только в определенных местах, на них, естественно, будут претендовать ваши соперники или варвары, которых еще нужно выбить. Точно так же улучшения городов и чудеса света можно строить только в точках, отвечающих заданным условиям. Причем теперь все улучшения, как производственные (рудники, фермы, пастбища, каменоломни и т.д.), так и городские (театры, бани, стадионы, бараки и пр.) могут строить только рабочие. А сам город занят либо постройкой боевых и специальных юнитов, либо тренировкой специалистов, которые занимают слоты в тех самых театрах, рудниках, фермах и пр. Плюс города могут «производить» специальные общественные события типа фестивалей, позволяющие снизить уровень недовольства или получить бонусные ресурсы.

Интересно сделано древо технологий. Теперь по завершении предыдущего исследования вы можете выбрать одну из четырех случайно открытых карточек нового исследования. То есть здесь работает некоторый генератор случайных чисел, позволяющий разнообразить прохождения и имитировать более реалистичные научные прорывы. Мало того, среди технологий могут быть и не только технологии. А, например, бесплатный боевый юнит, изрядная сумма денег, ресурсы и т.п. Такие карточки выпадают лишь раз, а потом исчезают навсегда, так что не пропустите что-нибудь интересное.

На самом деле в Old World есть еще множество интересных нюансов и механик, возникающих на стыке геймплея Civilization и Crusader Kings, но думаю, вам интереснее будет разобраться с ними самостоятельно. Одно могу сказать точно, Old World вносит в формулу Civilization достаточно нововведений, и это точно нечто больше, чем банальное заимствование механик из Crusader Kings.

Более того, авторы решили открыть игру для модификаций буквально с самого начала. Здесь имеется встроенный и весьма удобный менеджер модов, а среди уже готовых дополнений, счет которым идет на десятки, есть пара полноценных новых цивилизаций, например, Византия и Индия; новые юниты, дополнительные портреты персонажей, новые особенности героев, задания, переводы игры (русская версия есть, украинской, увы, пока нет) и т.д. Отличное решение, позволяющее разнообразить игру и продлить ей жизнь.

Буквально пару слов о графике. Тут у нас тоже микс из традиционного вида на карту в 3/4, трехмерных строений и шикарных рисованных заставок событий и квестов. Причем вариантов заставок здесь, кажется, в несколько раз больше, чем в Crusader Kings III, и нарисованы они круче. Лично я бы не отказался от таких полноразмерных картин на стену. К графике относится и одна из самых больших проблем Old World – производительность. И ладно бы речь шла только об очень долгом просчете ходов во второй половине партии, начиная с 70 – 100 хода (всего их здесь 200). Проблема просчета ходов — родовая для всех глобальных стратегий, чем большая часть карты открыта, чем больше юнитов, тем тяжелее. Но у Old World есть и еще одна беда – притормаживание, причем ощутимое, при перемещении юнитов. Учитывая, что по умолчанию они здесь почти телепортируются практически без анимации, это крайне странно и немного расстраивает. Одним словом – ждем патчей, завозящих оптимизацию.

А вот с музыкой в игре все просто великолепно. За саундтрек отвечал сам Кристофер Тин, обожающий работать с симфонической, хоральной и народной музыкой. Да, это тот самый Кристофер Тин, который записал легендарную Baba Yetu (госпел «Отче наш» на суахили) для Civilization IV, впервые в истории видеоигр выигравшую Grammy Award! Дело в том, что Тин – сосед Сорена Джонсона по комнате еще со времен Стэнфорда и работал в том числе над такими играми как Karateka (ремейк 2012 г.), Offworld Trading Company, Civilization VI и Rise of Kingdoms. В композициях к Old World Тин вновь обратился к хоралу и народной мелодике, и звучит игра действительно просто завораживающе, меняя мелодии от цивилизации к цивилизации, от контекста к контексту. Впрочем, эта музыка прекрасно слушается и в отрыве от самой игры.

Предыдущая игра Mohawk Games, Offworld Trading Company, за прошедшие пять лет получила 13 DLC с новыми корпорациями и сценариями, причем последнее дополнение вышло буквально несколько месяцев назад, в марте 2021 г. Будет ли студия придерживаться подобной политики в отношении Old World или отдаст все на откуп модерам, а сама, как Paradox, возьмется за новый исторический период? Пока неизвестно. Но в любом случае, Old World – это буквально must play для всех поклонников жанра. Сейчас игра доступна только в Epic Games Store, дата выхода на других платформах пока не названа.

Что ж, один убийца Civilization у нас уже есть. Теперь слово за Amplitude Studios, благо ждать осталось недолго, Humankind выходит уже 17 августа 2021 г. Как раз хватит времени наиграться в Old World.

P.S. Рекомендую начать игру на реальной карте Средиземноморья или Ближнего Востока и попробовать изменить историю.