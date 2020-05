Sid Meier’s Civilization VI – New Frontier Pass: конец света уже в этом году

11 мая 2020 г. Firaxis Games и 2K Games достаточно неожиданно для игроков анонсировали планы развития Sid Meier’s Civilization VI на 2020-21 гг. и новый тип контента – годовой пропуск New Frontier Pass, включающий в себя шесть дополнений, выходящих раз в два месяца. Уже 21 мая 2020 г. первое обновление в рамках New Frontier Pass стало доступно игрокам на Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One (да, число платформ, на которых есть Civilization VI, значительно расширилось). Давайте разбираться, что означает выход Season Pass для «Цивилизации». Что хорошего или плохого он сулит игрокам?

Sid Meier’s Civilization VI – New Frontier Pass Жанр пошаговая стратегия, 4X-стратегия

Платформы Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчик Firaxis Games

Издатель 2K Games

Сайт Steam

Сам по себе выход New Frontier Pass – это не хорошо и не плохо, это данность, если хотите – новая нормальность, к которой нам предстоит адаптироваться. Создатели гранд-стратегий постепенно переходят к модели, к которой мы уже успели привыкнуть в сетевых шутерах, модели Games as a Service, игры как услуги. Хотя не Firaxis это начала, привычка этой студии выпускать ко всем своим играм по два больших, доводящих их до ума, DLC, немало поспособствовала подобной трансформации жанра.

Впрочем, та же Paradox Interactive делает нечто подобное для всех игр Paradox Development Studio, начиная еще с Europa Universalis III (2007). Апофигея данная практика достигла в Crusader Kings II – на текущий момент базовая игра абсолютно бесплатна, а вот стоимость всех DLC к ней составляет внушительные ₴4 912; Europa Universalis IV, игра – ₴479, все DLC – ₴5 343; Stellaris, базовая игра – те же ₴479, все DLC – ₴2 706; Hearts of Iron IV, игра – опять-таки ₴479, все DLC – ₴1 661. При этом очевидно, что DLC и к Stellaris, и к Hearts of Iron IV будут еще выходить. Такая же ситуация и с проектами, которые Paradox Interactive издает: BattleTech (игра – ₴479, все DLC – ₴1 125); Surviving Mars (игра – ₴379, все DLC – ₴964); Age of Wonders: Planetfall (игра – ₴579, все DLC – ₴816).

Именно в последнем случае Paradox Interactive, первая из авторов/издателей гранд-стратегий, предложила игрокам купить сезонный пропуск Age of Wonders: Planetfall Season Pass, включающий три больших дополнения, которые должны были выйти в течение года (два из них уже доступны). Покупка пропуска, по сути, позволяла предзаказать DLC со скидкой 35%. По подобной же схеме действовали и авторы XCOM-клона Phoenix Point, вышедшего на Epic Games Store. Базовая игра предлагалась за ₴569, а Season Pass, включающий бонусный контент и пять грядущих DLC, — еще за ₴429 (отдельно DLC продаются по ₴99-199). Короче, появление сезонного пропуска в Civilization VI было только вопросом времени. Мало того, по подобной схеме дополнительный контент для глобальных пошаговых стратегий будет, похоже, распространяться и в дальнейшем.

Но ситуация с Civilization VI и Firaxis Games немного сложнее. С самого релиза Civ VI студии пришлось конкурировать с собственным творением, Sid Meier’s Civilization V, и приложить немало усилий, чтобы перетянуть игроков с Civ V на Civ VI. Только с ноября 2018 г., через два года после выхода, Civilization VI стала стабильно обгонять предшественницу по числу игроков. То есть не Civilization VI: Rise and Fall, а только распродажи и выход действительно очень неплохого дополнения Gathering Storm убедили игроков сменить старую проверенную игру на новую. Что ж, наше уважение Civ V, она продержалась на пьедестале целых 8 лет.

Не задалось у Firaxis и с переосмыслением серии XCOM. Оригинальный спин-офф XCOM: Chimera Squad был прохладно встречен и игроками, и прессой.

А тут еще и конкуренты наседают. В этом году на нишу, в которой игры Сида Мейера безраздельно правили почти 30 лет, зарятся сразу несколько студий. Во-первых, это успевшая сделать себе имя и привлечь немало поклонников AMPLITUDE Studios, авторы отличных Endless Legend, Endless Space и Endless Space 2, со своим амбициозным проектом HUMANKIND. Во-вторых, авторы оригинальной экономической RTS Offworld Trading Company, студия Mohawk Games, с проектом Old World. Выход HUMANKIND запланирован на осень 2020 г., а бета-версия Old World, явно позаимствовавшая многое у той же Europa Universalis и Crusader Kings, уже прямо сейчас доступна в Epic Games Store и выглядит очень многообещающе.

В столь непростой ситуации выпуск New Frontier Pass для Firaxis – это просто способ взять передышку, заручиться поддержкой игроков, посмотреть, что предпримут конкуренты и подумать, куда двигать легендарную серию дальше. Достаточно логичное решение. Но что же студия предлагает игрокам в своем Season Pass?

Мы уже подробно озвучили состав New Frontier Pass в новости, посвященной его выходу, но все же повторим некоторые тезисы. Итак, в шести обновлениях, запланированных на 2020-21 гг., нас ждут восемь новых цивилизаций, естественно, с собственными уникальными юнитами, районами и улучшениями; девять новых лидеров (похоже, в одном из случаев нас ждет ситуация, обратная истории с Алиенорой Аквитанской, которую можно выбрать, играя как за Францию, так и за Англию); шесть новых игровых режимов; новые города-государства, ресурсы, районы, элементы инфраструктуры и другой контент. В принципе, по составу это те же самые Civilization & Scenario Pack, только с новыми игровыми режимами вместо сценариев. Часть новых режимов и новых лидеров требует наличия DLC Rise and Fall или Gathering Storm, но у настоящих фанатов «Цивилизации» эти дополнения наверняка уже куплены. Пока что Firaxis озвучила состав лишь первых двух обновлений, уже вышедшего Maya & Gran Colombia Pack, и запланированного на июль 2020 г. Ethiopia Pack. Кроме вынесенных в название цивилизаций и их лидеров, в первом DLC нас ждет новый Режим апокалипсиса, а во втором – нечто под названием Режим тайных обществ. Ок, давайте посмотрим поближе на Maya & Gran Colombia Pack.

Цивилизация Майя подходит для игры с небольшим числом городов (бонусы поселениям в радиусе 6 клеток от столицы, высокие штрафы для отдаленных поселений) и ориентирована на научную победу, благодаря дешевому научному району с неплохими бонусами. Великая Колумбия же заточена на военное доминирование. Симон Боливар получает бесплатного Главнокомандующего при смене эпох, юниты Колумбии имеют дополнительное очко перемещения, могут получать повышения, не прерывая своего хода, а благодаря некоторым умениям Главнокомандующего способны атаковать два раза подряд. Это позволяет быстро и успешно штурмовать города вплоть до Промышленной эры.

Что же до Режима апокалипсиса… В классическом Unreal Tournament (1999) существовало такое понятие, как мутаторы, некие пресеты, меняющие, порой очень кардинально, базовые параметры игры – заменяющие все оружие, увеличивающие размер головы игрока, повышающие высоту прыжка и т.д. Собственно Режим апокалипсиса в Civilization VI – это нечто вроде мутатора. В данном режиме частота появления и сила стихийных бедствий выкручивается на максимум, добавляется метеоритный дождь и несколько других стихийных бедствий, а при наступлении финальной фазы изменения климата на голову игроков начинают сыпаться огромные кометы, уничтожающие все вокруг. Да, а еще здесь есть юнит для экологического террора, Прорицатель, который умеет вызывать стихийные бедствия на территории врагов.

С одной стороны, увеличение числа несчастий, а происходят они чуть ли не каждый второй ход, доставляет немало проблем. Вы можете потерять юниты, здания и улучшения придется постоянно чинить и т.д. С другой стороны, из стихийных бедствий можно извлечь пользу. Паводки повышают плодородность почты, а после изобретения плотин их можно и вовсе избегать (плотины пригодятся позже для постройки ГЭС); регулярные извержения вулканов также повышают плодородность; повышения же уровня моря можно не опасаться после изобретения морских дамб. Шальные метеориты, конечно, могут снести ваш район или улучшение, но тот, кто первый «добежит» до места падения небесного камня, получит бесплатный военный юнит текущей эпохи, что тоже неплохо.

Хуже дела обстоят с ураганами и кометами в финальной стадии игры. Скажем, в моей партии за Великую Колумбию ураган 5-ой категории серьезно повредил мой самый крупный, наиболее промышленно и научно развитый прибрежный город, который как раз начал строительство космодрома. На восстановление ушло почти 30 ходов, так что первый спутник и лунную миссию запустил вовсе не я. Ну а после того, как комета стерла с лица Земли мою столицу со всеми районами, улучшениями, чудесами света и т.д., игра для меня была, по сути, закончена. С другой стороны, я имел все возможности выиграть раньше или не доводить планету до столь катастрофического состояния.

Дело в том, что самый простой способ победить в Режиме апокалипсиса – это регулярно оказывать экономическую помощь цивилизациям, пострадавшим от природных катаклизмов. После особо сильных катастроф Всемирный конгресс запускает соревнование по оказанию помощи пострадавшим, а цивилизация, набравшая наибольшее число баллов в этом «забеге», получает 2 очка дипломатической победы. Катастрофы здесь случаются очень часто, порой параллельно может идти два-три подобных политических состязания, так что собрать нужные для победы 20 очков не так сложно. Если же жертвой катастрофы оказываетесь вы, начинайте придумывать, куда бы потратить полученные от сердобольных соседей деньги, которых будет действительно много.

В целом Режим апокалипсиса – достаточно забавное расширение возможностей Civilization VI, вот только я совсем не уверен, что вы пройдете больше пары-тройки игр с таким модификатором. Две же новые цивилизации… опять-таки, большое спасибо Firaxis, но чего-чего, а цивилизаций в «Цивилизации» и без того достаточно.

Кстати, Maya & Gran Colombia Pack можно приобрети и отдельно, вот только цена на этот DLC немного кусается – ₴299. И это при том, что в Civilization & Scenario Pack Bundle одна новая нация и сценарий с ней стоит всего ₴65, две нации – ₴116–135. А весь набор из 8 цивилизаций, лидеров и сценариев можно приобрести прямо сейчас всего за ₴204. Уважаемые Firaxis Games / 2K Games, кажется, с вашей ценовой политикой что-то не так.

Подведем итог. Стоит ли покупать Sid Meier’s Civilization VI – New Frontier Pass? Если вы фанат «Цивилизации», купили DLC Rise and Fall и Gathering Storm, прошли игру на всех уровнях сложности и за все остальные цивилизации – однозначно да. Если вы хотите поддержать Firaxis Games и высказать им свое уважение – тоже да. Если же вы запускали Civ VI всего несколько раз, закончили всего пару партий и наиграли меньше 50 часов – однозначно нет, купите сначала дополнения Rise and Fall и Gathering Storm и оцените, насколько они изменили игру.

Что ж, а нас, похоже, ждет интересное окончание 2020 г. и не менее интересный 2021 г. В жанре пошаговых стратегий, посвященных развитию нашей цивилизации, становится горячо. Удачи и Firaxis, и тем, кто идет свергать ее с трона.