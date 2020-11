Рецензия на анимационный фильм Over the Moon / «Над Луной»

Полнометражный мультфильм Over the Moon от Pearl Studio, Sony Pictures Imageworks и Netflix – это современное прочтение классической китайской легенды о богине Луны Чанъэ… И своеобразная локализованная версия пиксаровского Coco.

Over the Moon / «Над Луной» Жанр семейный мультфильм

Режиссер Глен Кин

Роли озвучивали Кэти Анг (Фей Фей), Роберт Джи Чиу (Чин), Филлипа Су (Чанъэ), Кен Чжон (Гоби), Джон Чо (Ба Ба), Рути Энн Майлз (Ма Ма) и др.

Студии Pearl Studio, Netflix

Год выпуска 2020

Сайты IMDb

Судите сами. События обоих мультфильмов происходят в канун осенних праздников, во время которых пекут особые угощения. В Coco это День мертвых и Хлеб Мёртвых, в Over the Moon – Праздник середины осени и лунные пряники юэбин. В Coco мальчик Мигель попадает на тот свет, где встретится с умершими членами семьи, в Over the Moon девочка Фей Фей отправляется на Луну, которая в верованиях многих народов и есть Мир мертвых, чтобы доказать своему отцу, что любовь вечна и нужно продолжать быть верным умершим. Coco — фильм о прощении, а Over the Moon — фильм о прощании. И в той, и в другой картине много поют, а у главных героев есть звери/духи покровители. Что ж, в китайской Pearl Studio, отвечавшей за производство Over the Moon, сидят прилежные ученики, которые в течение 8 лет перенимали опыт Голливуда.

Дело в том, что Pearl Studio, знакомая вам по мультфильмам Kung Fu Panda 3 и прошлогоднему Abominable / «Йети», была основана в 2012 г. как совместное предприятие китайской корпорации China Media Capital, которой принадлежат также China Film Group Corporation, создатели фильма The Wandering Earth, и американской DreamWorks Animation, авторов Shrek, How to Train Your Dragon, Kung Fu Panda и Madagascar. Изначально студия вообще называлась Oriental DreamWorks и помогала DreamWorks в работе над мультфильмами и их дистрибуции на китайском рынке. В 2017 г., когда период обучения закончился, China Media Capital выкупила у NBCUniversal ее долю и стала единовластным владельцем компании. Впрочем, сотрудничество между партнерами сохраняется до сих пор.

Over the Moon рассказывает историю девочки Фей Фей, чья семья держит пекарню, специализирующуюся как раз на выпечке лунных пряников юэбин. К сожалению, мать девочки заболевает и умирает, а через некоторое время отец собирается жениться во второй раз. Двенадцатилетняя Фей Фей противится этой идее и, обращаясь к китайской легенде о богине Луны Чанъэ и ее возлюбленном Хоу И, собирается отправиться на Луну и попросить богиню убедить ее отца в том, что любовь может быть вечной. Абсолютно прагматичная девочка-отличница строит космический корабль и… попадает-таки на Луну, где встречается с богиней. Естественно, на Луне все не так, как она себе представляла, а в паре с вечной любовью идет и вечная печаль.

Over the Moon, написанный и срежиссированный американцами, продолжающими работать на Pearl Studio, удивительным образом точно передает китайский менталитет, в котором увлечение наукой и понимание технологий отлично совмещается с мистицизмом и верой в богов природы. Для Фей Фей нет ничего удивительного в соединении технологии магнитной левитации и оживших мифических львах-стражах, которые доставляют ее с братом на Луну. Как нет ничего по китайским меркам странного и в том, что богиня Луны Чанъэ может выглядеть и как сошедшая с картины XV века девушка в традиционной одежде, и как современная поп-дива, энергично танцующая на сцене.

В Over the Moon, как и в голливудских мультфильмах, которые он копирует, поют по любому поводу. Причем если традиционные песенные номера получились здесь слишком банальными и неинтересными, а в русской версии еще и с катастрофическим, просто невероятно ужасным переводом, то несколько номеров в стиле K-pop, которые исполняет сама Чанъэ, и звучат, и выглядят просто отлично, чем-то напоминая клипы группы K/DA, собранной из героинь League of Legends.

Собственно, все эпизоды, происходящие на Луне, смотрятся ярко, хотя порой и несколько эклектично. Город Лунария и его жители, навеянные обложкой альбома The Dark Side of the Moon и скульптурами Жоана Миро, выглядят действительно безумно. Здесь есть ожившие лунные кексы, лунные байкеры-петухи, превращающиеся в живых существ слезы Чанъэ, нефритовый заяц и непрерывно болтающий светящийся лунный панголин. Полный винегрет. К слову о нефритовом зайце, нашлось в мультфильме место и для его тезки, китайского лунохода Юйту, который попадает в кадр несколько раз.

И вообще, Китай не был бы Китаем, если бы не вставил в детский мультфильм некоторую порцию пропаганды. Здесь и поезд на магнитной левитации Маглев, и уже упомянутый луноход, и китайская орбитальная станция, и самое лучшее в мире китайское образование. Что ж, на дворе XXI век, каждый продвигает свою повестку как умеет.

Основная идея Over the Moon – умение прощаться с умершими и отпускать их, впуская в свою жизнь что-то новое. В мультфильме это понимают и девочка Фей Фей, и сама Чанъэ. Так что в конце вас ждет полноценный хэппи-энд. Несмотря на печальную тематику, в целом Over the Moon — светлый и добрый фильм, который можно смотреть детям любого возраста. Здесь есть национальный колорит, несколько неплохих музыкальных номеров и симпатичная главная героиня. Впрочем, особых откровений ждать не стоит, это просто очень ровный и немного вторичный мультфильм на один раз.