Китайский луноход «Юйту-2» побил рекорд длительности работы на поверхности Луны

Китайский ровер «Юйту-2» (Yutu 2, он же — «Нефритовый заяц-2») побил рекорд времени работы на Луне, установленный в прошлом советской миссией «Луноход-1». О этом сообщило китайское издание CGTN.

Отметим, что «Луноход-1», доставленный на естественный спутник Земли межпланетной станцией «Луна-17», успешно прилунившейся в регионе под названием Море Дождей в ноябре 1970 года, был первым в своем роде аппаратом, которому удалось проехаться по поверхности другого небесного тела. Миссия ровера продлилась в общей сложности десять с половиной месяцев – с 17 ноября 1970 года по 4 октября 1971 год. За это время «Луноход-1» передал на Землю более 20 тысяч снимков и более 200 панорам, а его путь в совокупности составил 10,5 километра. Миссия ровера прервалась вследствие исчерпания ресурса бортового изотопного источника тепла, задача которого состояла в том, чтобы не давать оборудованию устройства замерзнуть лунной ночью.

Что же касается нынешнего рекордсмена, то луноход «Юйту-2» работает на Луне уже более 11 месяцев, начиная с 3 января 2019 года. За это время агрегат проехал 345 метров, передав на Землю множество снимков и различных научных данных. При этом луноход по-прежнему находится во вполне работоспособном состоянии и продолжает выполнять поставленные перед ним задачи.

Напоследок напомним, что «Юйту-2» является частью миссии «Чанъэ-4», которая также включает посадочный модуль и спутник-ретранслятор «Цюэцяо». Главная ценность миссии состоит в том, что посадочный модуль, на борту которого находился ровер, сел на невидимой с Земли стороне Луны, где до этого не бывал ни один другой наземный аппарат. Говоря конкретнее, устройства прилунились на дне кратера Фон Карман диаметром 186 километров.

Полезная нагрузка ровера представлена:

Do you all remember that little rover that landed on the Moon shortly after the new year this year? It's still going doing great lunar science. Congratulations @CNSA_en & the Chang'e 4 team! https://t.co/r3kYqIDNuE

