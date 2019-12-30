Китайский луноход «Юйту-2» побил рекорд длительности работы на поверхности Луны





Китайский ровер «Юйту-2» (Yutu 2, он же — «Нефритовый заяц-2») побил рекорд времени работы на Луне, установленный в прошлом советской миссией «Луноход-1». О этом сообщило китайское издание CGTN.

Отметим, что «Луноход-1», доставленный на естественный спутник Земли межпланетной станцией «Луна-17», успешно прилунившейся в регионе под названием Море Дождей в ноябре 1970 года, был первым в своем роде аппаратом, которому удалось проехаться по поверхности другого небесного тела. Миссия ровера продлилась в общей сложности десять с половиной месяцев – с 17 ноября 1970 года по 4 октября 1971 год. За это время «Луноход-1» передал на Землю более 20 тысяч снимков и более 200 панорам, а его путь в совокупности составил 10,5 километра. Миссия ровера прервалась вследствие исчерпания ресурса бортового изотопного источника тепла, задача которого состояла в том, чтобы не давать оборудованию устройства замерзнуть лунной ночью.

Что же касается нынешнего рекордсмена, то луноход «Юйту-2» работает на Луне уже более 11 месяцев, начиная с 3 января 2019 года. За это время агрегат проехал 345 метров, передав на Землю множество снимков и различных научных данных. При этом луноход по-прежнему находится во вполне работоспособном состоянии и продолжает выполнять поставленные перед ним задачи.

Напоследок напомним, что «Юйту-2» является частью миссии «Чанъэ-4», которая также включает посадочный модуль и спутник-ретранслятор «Цюэцяо». Главная ценность миссии состоит в том, что посадочный модуль, на борту которого находился ровер, сел на невидимой с Земли стороне Луны, где до этого не бывал ни один другой наземный аппарат. Говоря конкретнее, устройства прилунились на дне кратера Фон Карман диаметром 186 километров.

Полезная нагрузка ровера представлена:

Панорамной камерой PCAM. Она способна снимать фотографии и видеоролики, которые затем передаются на Землю;

Георадаром LPR, предназначенным для составления карты лунных глубин;

Спектрометром VNIS. Устройство работает в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах и позволяет определять химический состав лунных пород, регистрируя спектр отраженного ими солнечного излучения;

Анализатором ASAN. Решение способно регистрировать поток нейтральных частиц над лунной поверхностью. Предполагается, что с его помощью ученые смогут более подробно изучить, как солнечный ветер взаимодействует с поверхностью Луны, что может пролить свет на процессы, стоящие за образованием воды на естественном спутнике Земли.

Do you all remember that little rover that landed on the Moon shortly after the new year this year? It's still going doing great lunar science. Congratulations @CNSA_en & the Chang'e 4 team! https://t.co/r3kYqIDNuE — Laura Seward Forczyk 🌙💫🚀 (@LauraForczyk) December 18, 2019

Полезная нагрузка посадочной станции, в свою очередь, состоит из:

Способной поворачиваться на 360 градусов ландшафтной камеры TCAM.

Приемника LFS. Он анализирует радиоволны низких частот, в том числе исходящие от самой Луны и Солнца. Через атмосферу Земли такие волны не проходят: они задерживаются ионосферой, поэтому изучить их можно только из космоса. Кроме того, данные, полученные LFS, позволят астрофизикам оценить «эффективность» лунной ионосферы.

Дозиметра LND, разработанного немецкими инженерами из Кильского университета. С его помощью ученые исследуют радиационную обстановку на поверхности Луны, а также изучают химический состав реголита под местом прилунения станции на предмет наличия в нем воды, фиксируя детектором тепловые нейтроны.

Энергию для работы и посадочный модуль, и ровер получают от бортовых солнечных панелей. В связи с этим каждый раз при наступлении лунной ночи, которая длится 14 земных суток, устройства переключаются в спящий режим. За обогрев оборудования аппаратов, как и в случае вышеупомянутого «Лунохода-1», отвечает встроенный в каждый из них изотопный источник тепла.

Источник: Live Science