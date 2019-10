Рецензия на фильм Maleficent: Mistress of Evil / «Малефисента: Владычица тьмы» / «Чаклунка: Володарка темряви»

Maleficent: Mistress of Evil, сиквел Maleficent (2014), который на этот раз имеет мало общего как с мультфильмом Sleeping Beauty (1959), так и с оригинальной сказкой Шарля Перро, стоит смотреть только ради актрис. Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг составляют настолько самодостаточное трио, что актеры-мужчины просто теряются на их фоне.

Maleficent: Mistress of Evil / «Малефисента: Владычица тьмы» / «Чаклунка: Володарка темряви» Жанр фэнтези

Режиссер Хоаким Роннинг

В ролях Анджелина Джоли (Малефисента), Эль Фаннинг (Аврора), Мишель Пфайффер (королева Ингрит), Эд Скрейн (Борра), Сэм Райли (Диаваль), Харрис Дикинсон (принц Филлип), Чиветел Эджиофор (Коналл), Роберт Линдсай (король Джон), Дженн Мюррей (Герда) и др.

Студии Walt Disney Studios

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Оригинальная Maleficent (2014) стала вторым, после Alice in Wonderland (2010), снятым в XXI веке игровым сиквелом классических мультфильмов Disney. Первая попытка, условная первая фаза Disney’s live-action/CGI Universe, включающая The Jungle Book (1994), 101 Dalmatians (1996) и 102 Dalmatians (2000), была не столь успешна в коммерческом плане, так что Disney понадобилось 10 лет, чтобы решиться на второй заход.

И новые адаптации мультфильмов с живыми актерами, что называется, выстрелили. Alice in Wonderland (2010) собрала в прокате $1,025 млрд. и получила «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика; первая Maleficent (2014) заработала $758,5 млн. и была номинирована на «Оскар» за лучший дизайн костюмов; Cinderella (2015) получила «всего лишь» $543,5 млн. и обошлась без упоминания в шорт-листе Академии; откровенно слабая The Jungle Book (2016) – $966,6 млн. и «Оскар» за лучшие визуальные эффекты; Beauty and the Beast (2017) – $1,264 млрд. и номинации на «Оскары» за лучшую работу художника-постановщика и лучший дизайн костюмов.

Сбойнули разве что ну очень уж плохой Alice Through the Looking Glass (2016), номинированный сразу на три «Золотых малины» и, кажется, так и не отбивший свой бюджет, и очень нишевый Christopher Robin (2018), окупившийся лишь с натяжкой.

У четырех же (Disney явно идет на рекорд!) «живых» фильмов 2019 г. все более чем отлично. The Lion King собрал уже $1,650 млрд., Aladdin принес студии $1,051 млрд., и даже откровенно странный Dumbo умудрился окупить производство. Нет сомнений, что Maleficent: Mistress of Evil заработает больше первой части, где-то в районе $1 млрд., и станет самым кассовым фильмом Анджелины Джоли.

Все эти цифры не должны убедить вас в том, что все киноадаптации мультфильмов Disney однозначно хороши, но очевидно, что они нравятся публике, приносят хорошие деньги (и это мы еще не трогали тему мерчандайза), и Disney продолжит снимать подобные картины. Пока что точно известно о трех грядущих релизах: Mulan (2020), Lady and the Tramp (2019) (эксклюзивно для стримингового сервиса Disney+) и Cruella (2021). Плюс без дат пока остаются киноверсии The Little Mermaid, The Jungle Book 2, Snow White and the Seven Dwarfs, Godmothered (еще одна адаптация Cinderella), Peter Pan, The Sword in the Stone, The Hunchback of Notre Dame, Lilo & Stitch, Pinocchio и Rose Red (это сестра Белоснежки из Snow White and the Seven Dwarfs).

Но вернемся к Maleficent: Mistress of Evil, все-таки мы говорим не о бизнесе Disney (хотя это и безумно интересно), а о художественном фильме. Итак, после событий первого фильма прошло пять лет. Малефисента живет в изгнании, остро переживая то, что людская молва (на самом деле хорошо спланированная вражеская пропаганда) сделала из нее настоящее чудовище; Аврора как умеет правит королевством взбалмошных магических существ; ну а несчастный принц, поцелуй которого не сработал в первом фильме, все никак не решится сделать девушке предложение. Но в конце концов это долгожданное событие все же случается, и Аврора, в сопровождении Малефисенты, отправляется в гости к родителям жениха. Понятное дело, добром этот визит не закончится.

Если первая Maleficent в аллегорической форме обсуждала тему сексуального насилия, то в Maleficent: Mistress of Evil авторы решили взять чуть менее острую тематику – конфликт между свекровью и тещей за право распоряжаться на свадьбе. Нет, я не шучу. Хотя здесь есть и некоторые попытки рассуждать о расовой нетерпимости и повторяющийся рефреном совершенно беззубый левацкий слоган «за мир во всем мире и за все хорошее против всего плохого», основная тематика фильма – конфликт родителей жениха и невесты, ну и заодно отношения свекрови и невестки.

Да, если кто-то забыл, тема взаимоотношений свекрови и невестки была одной из основных в сказке Шарля Перро (где, кстати, не было никакого пробуждающего поцелуя), но в киноадаптации Disney она получила какое-то странное развитие. Такое впечатление, что королева Ингрит и Малефисента вцепились друг другу в волосы в брачном салоне, не поделив подвенечное платье или не придя к соглашению о том, где молодые будут жить после свадьбы. Впрочем, мы и не ожидали, что авторы решатся показать людоедские забавы свекрови из оригинальной сказки.

В конечном итоге противостояние двух мам выливается в полномасштабную войну с использованием авиации (!) и оружия массового уничтожения, газовыми камерами и холокостом магических созданий. Прямо-таки тебе буйство CGI в духе The Lord of the Rings. Выглядит все просто великолепно, вот только смысла во всем этом немного. А уж то, что для прекращения взаимной резни двух народов достаточно лишь «просто перестать стрелять», выглядит абсолютно издевательски и глупо. Да, давайте просто пожмем друг другу руки над трупами пять секунд назад разорванных в клочья солдат или в концлагере для фей, где все засыпано их превратившимися в пепел телами. Пожмем руки и отправимся на свадебный пир, где только что готовые разорвать друг другу глотки люди и феи начнут флиртовать друг с другом. Именно так это все и работает.

Maleficent: Mistress of Evil – это фильм Анджелины Джоли, Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг, остальные актеры, особенно мужчины, здесь на роли статистов. Как-то выделяется из серой массы разве что Сэм Райли (Диаваль), но у него откровенно мало экранного времени. Принц Филлип (Харрис Дикинсон) и король Джон (Роберт Линдсай) — на редкость проходные и ничем не примечательные персонажи. Анджелина Джоли не так много снималась в последнее время, так что ее возвращение на большие экраны можно только приветствовать, тем более что роль Малефисенты ей чертовски идет. Характерные черты лица Джоли, подчеркнутые гримом, делают ее действительно похожей на птицу – хрупкую, ранимую, но смертельно опасную птицу. Учитывая финал фильма, это сходство теперь уж совсем оправдано.

Что же до Мишель Пфайффер, то актриса, похоже, снова на пике популярности. Where Is Kyra? (2017), Murder on the Orient Express (2017), Ant-Man and the Wasp (2018), Avengers: Endgame (2018) и теперь вот Maleficent: Mistress of Evil. Кажется, у Пфайффер еще никогда не было столь кассовых фильмов. И хотя со времен Леди-ястреб прошло уже 34 года (!), Мишель Пфайффер все еще красива и… величественна. И роль волевой и властной королевы Ингритт подходит ей просто идеально. Эль Фаннинг немного теряется на фоне настолько сильных актрис, но здесь виноват и сценарий, по которому Аврора в первой половине фильма — просто ослепленная любовью дурочка.

Кроме трио великолепных актрис, смотреть Maleficent: Mistress of Evil стоит из-за CGI. Disney продолжает совершенствовать технологии, порой откровенно красуясь некоторыми эффектами, показывая особо яркие сцены в slo-mo. Впрочем, специалисты по CGI создали действительно очень яркое батальное полотно, которое хочется рассматривать в замедленной съемке. Похвалы достойна и работа концепт-художников, которым удалось придумать действительно ярких и запоминающихся магических тварей. Кстати, я бы совсем не отказался от фильма с одними только магическими существами и совсем без людей.

Maleficent: Mistress of Evil сложно назвать киношедевром. Сюжет и диалоги здесь откровенно слабые, актрисы такого калибра как Анджелина Джоли и Мишель Пфайффер явно заслуживали истории поинтересней, но… Вторая Maleficent – это очень яркий фильм, с отличными спецэффектами, яркими персонажами и хорошими актерами. На него определенно стоит сводить ребенка 10-14 лет. Впрочем, родителей наверняка тоже порадует встреча с актрисами их юности.