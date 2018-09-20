Дизайнеры создали более «широкий» вариант шрифта Times New Roman, чтобы облегчить жизнь студентам и школьникам

Обычно в учебных заведениях при подготовке письменных работ выдвигают требования по формату, основное из которых — это количество страниц. Рекламное агентство MSCHF разработало шрифт с засечками Times Newer Roman, который визуально почти неотличим от классического Times New Roman, но буквы в нем шире, из-за чего текст, написанный тем же кегелем, занимает больше места. По мнению создателей, Times Newer Roman облегчит жизнь школьникам и студентам.

Как сообщается, в основе нового шрифта лежит бесплатный шрифт с засечками Nimbus Roman № 9, метрики которого практически идентичны Times New Roman — шрифту, который чаще всего используется для написания академических текстов. Каждую букву дизайнеры расширили по оси x на 5–10%: таким образом текст стал занимать больше места, но разница между шрифтами осталась визуально незаметной.

По оценке создателей, пятнадцатистраничный текст с одинарным межстрочным интервалом, написанный 12 кеглем шрифта Times Newer Roman, включает в себя на 13% меньше слов, чем такой же по объему текст, написанный Times New Roman: 5833 слова против 6680.

Разработчики предупреждают, что шрифт лучше использовать для документов, предъявляемых в формате .pdf, так как для чтения в Word шрифт придется устанавливать отдельно, из-за чего план может не сработать. Также использование шрифта окажется бесполезным в том случае, если требования включают в себя количество слов или символов, а не страниц.

Напоследок отметим, что скачать Times Newer Roman можно на официальном сайте.

Источник: N+1