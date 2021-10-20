Додавання параметру «-и» після пошукового запиту в Google відфільтровує будь-які результати російською

Лайфхаком про те, як у «гуглі» позбутися результатів російською мовою, поділився користувач твіттеру Asd Asd.

Наразі Google підтягує у пошукову видачу результати російською навіть при відповідних регіональних та мовних налаштуваннях. Так, можна скористатись мовним фільтром, але можливості запам’ятати вибір назавжди не передбачено і після відкриття нового сеансу потрібно знову вмикати фільтр в інструментах пошуку.

Не знаю як це працює, але будь які результати російською прибирає параметр -и після запиту, прекрасно працює! — Asd Asd (@AsdAsd31174522) October 19, 2021

Як виявляється, є простіший і зручніший спосіб позбутися будь-яких результатів російською та відразу отримувати лише сторінки української — достатньо після пошукового запиту додати параметр «-и». Ми перевірили, цей спосіб дійсно працює.