Французская компания Stanley Robotics испытает роботов-парковщиков Stan в аэропорту Гэтвик

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Французская компания Stanley Robotics проведет в британском аэропорту Гэтвик трехмесячные испытания беспилотных роботов-парковщиков Stan. Автономные устройства будут забирать автомобили готовящихся к вылету пассажиров, самостоятельно отвозить их на охраняемые парковочные места и располагать гораздо плотнее, чем обычно. Ранее подобные испытания проходили в аэропортах Парижа, Лиона и Дюссельдорфа.

Как сообщается, робот Stan представляет собой плоскую колесную платформу, способную подъехать под автомобиль, зажать его колеса, приподнять и перевезти на свободное место на парковке. Все действия робот выполняет полностью автономно, сканируя окружающее пространство с помощью лидара.

Поскольку транспортные средства перемещаются посредством высокоточных устройств и после парковки нет необходимости открывать двери, автомобили располагаются на стоянке более плотно и без промежуточных рядов.

При этом в тот день, когда пассажир должен будет вернуться, роботы перевезут его автомобиль на край парковки, чтобы транспортное средство было доступно к подаче в любой момент.

Испытания в аэропорту Гэтвик начнутся в августе 2019 года на парковке у южного терминала. Предполагается, что использование роботов позволит разместить на существующих 170 парковочных местах 270 автомобилей.

Источник: N+1