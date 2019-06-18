Как будет выглядеть электромобиль Tesla Pickup по мнению фанатов компании





После того, как Илон Маск подтвердил, что на официальном тизере Tesla Pickup изображена передняя часть пикапа, а не багажное отделение, фанаты бренда развили бурную активность и представили сразу несколько вариаций на эту тему.

Масла в огонь также подлило завуалированное описание новинки от Илона Маска:

«Он будет невероятно функциональным с точки зрения грузоподъемности и при этом выглядеть просто потрясающе — но совсем не так, как «нормальные» пикапы. Он будет выглядеть в стиле научной фантастики. Это значит, что по дизайну он подойдет далеко не каждому. Так что если кто-то захочет получить пикап, который будет выглядеть как типичные модели этого формата последние 20-40 лет, то Tesla Pickup скорее всего не для него».

Направление в стиле киберпанка было задано и вот что интересного получилось у фанатов:

Отметим, что дизайнер с youtube-канала TheSketchMonkey выложил свои размышления и попытки создания дизайна в виде 20-минутного ролика, так что если у вас есть лишнее время и заинтересованность, то вы можете изучить и этот источник.

Напомним, что по словам Илона Маска, Tesla Pickup будет функциональнее, чем Ford F-150 и быстрее, чем Porsche 911 при ценнике менее $50 тыс. Он будет оснащен парой электродвигателей, полным приводом, адаптивной подвеской и получит запас хода на уровне 650-800 км (400-500 миль), а презентация состоится уже в этом году.

Источник: Electrek