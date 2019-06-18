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Как будет выглядеть электромобиль Tesla Pickup по мнению фанатов компании

Как будет выглядеть электромобиль Tesla Pickup по мнению фанатов компании

Как будет выглядеть электромобиль Tesla Pickup по мнению фанатов компании


После того, как Илон Маск подтвердил, что на официальном тизере Tesla Pickup изображена передняя часть пикапа, а не багажное отделение, фанаты бренда развили бурную активность и представили сразу несколько вариаций на эту тему.

Масла в огонь также подлило завуалированное описание новинки от Илона Маска:

«Он будет невероятно функциональным с точки зрения грузоподъемности и при этом выглядеть просто потрясающе — но совсем не так, как «нормальные» пикапы. Он будет выглядеть в стиле научной фантастики. Это значит, что по дизайну он подойдет далеко не каждому. Так что если кто-то захочет получить пикап, который будет выглядеть как типичные модели этого формата последние 20-40 лет, то Tesla Pickup скорее всего не для него».

Направление в стиле киберпанка было задано и вот что интересного получилось у фанатов:

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Отметим, что дизайнер с youtube-канала TheSketchMonkey выложил свои размышления и попытки создания дизайна в виде 20-минутного ролика, так что если у вас есть лишнее время и заинтересованность, то вы можете изучить и этот источник.

Напомним, что по словам Илона Маска, Tesla Pickup будет функциональнее, чем Ford F-150 и быстрее, чем Porsche 911 при ценнике менее $50 тыс. Он будет оснащен парой электродвигателей, полным приводом, адаптивной подвеской и получит запас хода на уровне 650-800 км (400-500 миль), а презентация состоится уже в этом году.

Источник: Electrek

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