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Китайцы показали, на что способны четвероногие роботы Laikago Pro, работая коллективно

Китайцы показали, на что способны четвероногие роботы Laikago Pro, работая коллективно

Китайцы показали, на что способны четвероногие роботы Laikago Pro, работая коллективно


Китайская компания Unitree Robotics продемонстрировала, что их четвероногие роботы Laika способны работать совместно для перевозки грузов. В опубликованном на YouTube ролике показано, как роботы переносят человека, буксируют минивэн и перетягивают канат.

Отметим, что робопес Laikago, напоминающий небезызвестного SpotMini, разработанного Boston Dynamics, был представлен в 2017 году. Названное в честь первой собаки-космонавта Лайки устройство передвигается на четырех ногах, приводимых в движение 12 сервомоторами. Робот имеет размеры 56×35×60 сантиметров и весит 22 килограмма. Он может нести груз массой до пяти килограмм, развивает скорость до 0,8 м/с и работает на одном заряде бортового аккумулятора около трех часов. Агрегат поддерживает как автономное, так и ручное управление при помощи пульта. При этом в обоих режимах работы робот самостоятельно контролирует движения ног так, чтобы не опрокинуться.

На продемонстрированном ранее разработчиками видео можно видеть, что за счет системы стабилизации робот не падает после боковых толчков, а также мгновенно реагирует на наклон пола под ним.

Теперь же Unitree Robotics решила показать, что ее детище ничем не хуже «собрата» из Boston Dynamics и в плане коллективной работы. Напомним, ранее Boston Dynamics с помощью SpotMini в упряжке отбуксировала грузовик.

Unitree Robotics сняла похожее видео — в нем показано три разных сценария коллективной работы Laikago Pro — более мощной коммерческой версии Laikago. Уточним, что в отличие от базовой версии, продвинутая версия весит 25 кг, обладает более емкой батареей, позволяющей устройству работать до 4 часов, и менее прожорливой (120 В потребляемой мощности против 200 В) и при этом чуть более мощной силовой установкой. Сравнить характеристики версий можно по ссылкам (1; 2).

Несмотря на то, что официальная грузоподъемность Laikago Pro составляет пять килограммов, в опубликованном ролике показано, что роботы способны переносить взрослого человека вчетвером. Также на видео восемь роботов в упряжке буксируют небольшой минивэн с двумя пассажирами и перетягивают канат.

Что касается перспектив Laikago Pro, то, по мнению китайских инженеров, их детище можно использовать для патрулирования территорий, исследования опасных сред, доставки товаров и в поисковых операциях. При этом в настоящее время, если верить Unitree Robotics, роботов активно закупают только университеты для различных исследовательских проектов. Цена одного робопса — $45 000.

Напоследок отметим, что у Unitree Robotics есть и другие разработки — этой весной компания показала четвероногого робота AlienGo, способного не только двигаться вперед и назад, но и наклоняться в нужную сторону. Каких-либо подробностей о работе устройства и планах по его продаже разработчики, правда, не раскрыли.

P.S. Трогательная встреча роботов LaikaGo, SpotMini и ANYmal в ходе выставки IROS 2018.

Robots at IROS 2018

#IROS2018 #BostonDynamics #ANYbotics #Unitree

Опубліковано Qbotics Вівторок, 2 жовтня 2018 р.

Источник: N+1

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