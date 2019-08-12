Китайцы показали, на что способны четвероногие роботы Laikago Pro, работая коллективно





Китайская компания Unitree Robotics продемонстрировала, что их четвероногие роботы Laika способны работать совместно для перевозки грузов. В опубликованном на YouTube ролике показано, как роботы переносят человека, буксируют минивэн и перетягивают канат.

Отметим, что робопес Laikago, напоминающий небезызвестного SpotMini, разработанного Boston Dynamics, был представлен в 2017 году. Названное в честь первой собаки-космонавта Лайки устройство передвигается на четырех ногах, приводимых в движение 12 сервомоторами. Робот имеет размеры 56×35×60 сантиметров и весит 22 килограмма. Он может нести груз массой до пяти килограмм, развивает скорость до 0,8 м/с и работает на одном заряде бортового аккумулятора около трех часов. Агрегат поддерживает как автономное, так и ручное управление при помощи пульта. При этом в обоих режимах работы робот самостоятельно контролирует движения ног так, чтобы не опрокинуться.

На продемонстрированном ранее разработчиками видео можно видеть, что за счет системы стабилизации робот не падает после боковых толчков, а также мгновенно реагирует на наклон пола под ним.

Теперь же Unitree Robotics решила показать, что ее детище ничем не хуже «собрата» из Boston Dynamics и в плане коллективной работы. Напомним, ранее Boston Dynamics с помощью SpotMini в упряжке отбуксировала грузовик.

Unitree Robotics сняла похожее видео — в нем показано три разных сценария коллективной работы Laikago Pro — более мощной коммерческой версии Laikago. Уточним, что в отличие от базовой версии, продвинутая версия весит 25 кг, обладает более емкой батареей, позволяющей устройству работать до 4 часов, и менее прожорливой (120 В потребляемой мощности против 200 В) и при этом чуть более мощной силовой установкой. Сравнить характеристики версий можно по ссылкам (1; 2).

Несмотря на то, что официальная грузоподъемность Laikago Pro составляет пять килограммов, в опубликованном ролике показано, что роботы способны переносить взрослого человека вчетвером. Также на видео восемь роботов в упряжке буксируют небольшой минивэн с двумя пассажирами и перетягивают канат.

Что касается перспектив Laikago Pro, то, по мнению китайских инженеров, их детище можно использовать для патрулирования территорий, исследования опасных сред, доставки товаров и в поисковых операциях. При этом в настоящее время, если верить Unitree Robotics, роботов активно закупают только университеты для различных исследовательских проектов. Цена одного робопса — $45 000.

Напоследок отметим, что у Unitree Robotics есть и другие разработки — этой весной компания показала четвероногого робота AlienGo, способного не только двигаться вперед и назад, но и наклоняться в нужную сторону. Каких-либо подробностей о работе устройства и планах по его продаже разработчики, правда, не раскрыли.

P.S. Трогательная встреча роботов LaikaGo, SpotMini и ANYmal в ходе выставки IROS 2018.

Robots at IROS 2018 #IROS2018 #BostonDynamics #ANYbotics #Unitree Опубліковано Qbotics Вівторок, 2 жовтня 2018 р.

Источник: N+1