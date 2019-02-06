Компания Bell Helicopter испытала беспилотный грузовой «тейлситтер»

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Перспективный грузовой беспилотный летательный аппарат APT 70, разработкой которого занимается американская компания Bell Helicopter, совершил первый полет. Испытания признаны полностью успешными.

Как сообщается, созданный по схеме «тейлситтера» APT 70 представляет собой четыре небольших самолетных фюзеляжа с электромоторами и воздушными винтами, объединенные двумя крыльями и двумя стабилизаторами. Посередине устройства расположена обтекаемая грузовая капсула, в которую можно помещать грузы массой до 31,8 килограмма.

Аппарат поддерживает вертикальные взлет и посадку. При движении в воздухе беспилотник переходит в горизонтальный полет «по-самолетному» и развивает скорость до 160 км/ч, расходуя при этом значительно меньше энергии аккумулятора, нежели традиционные мультикоптеры.

По словам Bell Helicopter, беспилотник получил бортовое оборудование, обеспечивающее полностью автономный полет как по заранее заданному маршруту, так и по автоматически рассчитанному между указанными точками. Разработчики утверждают, что устройство способно садиться в указанной точке с высокой точностью даже в условиях, когда сигнал спутников GPS искажен или полностью подавлен.

Напоследок отметим, что в 2020 году APT 70 станет частью программы NASA по интеграции беспилотной авиации в общее воздушное пространство.

Источник: N+1