Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Половое воспитание», премьера которого намечена на 17 января

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Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Половое воспитание», премьера которого назначена на 17 января.

Напомним, шоу рассказывает о жизни британских подростков и посвящено проблемам личного характера, которые испытывают герои.

Второй сезон, как и первый, вышедший в начале 2019 года, будет состоять из восьми серий. В центре сюжета по-прежнему находятся школьник Отис, его мама-сексолог Джин, а также его подруга Мэв и лучший друг Эрик. Соответственно, Джиллиан Андерсон, Эйса Баттерфилд и другие ключевые актеры вернутся к своим ролям.