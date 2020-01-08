Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Половое воспитание», премьера которого намечена на 17 января
Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Половое воспитание», премьера которого назначена на 17 января.
Напомним, шоу рассказывает о жизни британских подростков и посвящено проблемам личного характера, которые испытывают герои.
Второй сезон, как и первый, вышедший в начале 2019 года, будет состоять из восьми серий. В центре сюжета по-прежнему находятся школьник Отис, его мама-сексолог Джин, а также его подруга Мэв и лучший друг Эрик. Соответственно, Джиллиан Андерсон, Эйса Баттерфилд и другие ключевые актеры вернутся к своим ролям.
Напоследок отметим, что зрители весьма тепло приняли первый сезон шоу — его рейтинг на Metacritic составляет 79 из 100.
Источник: DTF