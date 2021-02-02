Netflix тоже собирается выпустить фильм о ситуации с GameStop — онлайн-кинотеатр почти договорился с оскароносным сценаристом Марком Боалом





Как сообщает Deadline, на данный момент в работе находится одновременно несколько проектов фильмов о ситуации с GameStop, в том числе от Netflix, который решительно настроен выиграть гонку и первым выпустить собственную экранизацию.

Сообщается, что руководство онлайн-кинотеатра, который в прошлом квартале преодолел психологический рубеж в 200 миллионов подписчиков, решило поручить сценарий Марку Боалу, — переговоры с оскароносным сценаристом («Цель номер один», «Детройт» и «Повелитель бури») находятся на финальной стадии. Также источники Deadline сообщают о планах компании привлечь в помощь Боалу авторитетного финансового консультанта. Сейчас главным претендентом на эту должность является Скотт Гэллоуэй, профессор маркетинга в Бизнес-школе Стерна при Нью-Йоркском университете и автор книги «Большая четвёрка. Секреты успеха Amazon, Apple, Facebook и Google».

Одну из главных ролей в пока безымянной экранизации нашумевшей истории «гамма-сквиза» розничной сети GameStop онлайн-кинотеатра Netflix исполнит Ной Сентинео («Фостеры», «Всем парням, которых я любила раньше»).

Netflix отказался комментировать слухи о сотрудничестве с Марком Боалом над новым фильмом, но информаторы заявили, что идея состоит в том, чтобы использовать историю GameStop для оригинального освещения феномена социальных сетей, показав на примерах плюсы и минусы их значимости в современном мире. Примеры варьируются от впечатляющего подорожания акций GameStop, AMC и других «падающих» компаний, ставших игрушками в руках многомиллиардных хедж-фондов, до распространения в социальных сетях необоснованных обвинений в фальсификации выборов, что привело к массовым беспорядкам в Капитолии.

Перед этим стало известно, что работу над фильмом о ситуации с GameStop начала студия MGM — она купила права на экранизацию книги «Антисоциальная сеть», над которой работает автор «Миллиардеров поневоле».