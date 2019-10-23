Volocopter показал прототип воздушного терминала для своего сервиса аэротакси





Немецкий стартап Volocopter — один из самых активных игроков в сфере городского воздушного транспорта — показал прототип терминала Voloport для своего 18-винтового аэротакси VoloCity. Павильон представлен в рамках Intelligent Transport Systems World Congress в Сингапуре, где Volocopter в прошлом году открыл штаб-квартиру и до конца 2019 года надеется провести ряд тестовых полетов.

Фото из пресс-релиза. Площадь строения — 230 квадратных метров.

Как отмечает New Atlas, сейчас терминал — лишь прообраз полноценной транспортной станции будущего, и известно о нем немного. Создатели утверждают, что станция построена по модульному принципу, что позволяет возвести ее где угодно — на парковке, на крыше небоскреба, — а также без труда пристроить к имеющейся транспортной инфраструктуре — железнодорожному или автобусному вокзалу. За час такой терминал сможет принять и обслужить от 10 до 15 рейсов, а за день — примерно 150.

Фото, сделанные журналистом Business Insider. Взлетная площадка для аэротакси расположена позади терминала.

Напомним, что, согласно проекту, электрическое аэротакси Volocopter будет способно покрывать до 30 км на одном заряде аккумулятора на скорости до 110 км/ч. На борт аппарат сможет взять двух человек — поначалу это будут пилот и пассажир, однако немногим погодя, когда компания получит от регулирующих органов разрешение на беспилотные полеты, в кабине будут присутствовать только два пассажира.

На выставке в Сингапуре представители Volocopter подтвердили проведение регулярных тестовых полетов в Сингапуре до конца года, и по завершению мероприятия одно из аэротакси компании (модель 2X) поднялось в воздух и совершило круг над водной гладью залива Марина-Бэй. Полет, который стал первым для немецкого стартапа в городе-государстве, продолжался 3 минуты на высоте 40 метров. За это время аппарат преодолел 1,5 км:

Отметим, что совершить первый коммерческий полет в Сингапуре Volocopter планирует в 2024 году. При этом компания намерена запустить не только внутригородские маршруты, но и международные рейсы, в частности, она хочет соединить город-государство с малайзийским городом Джохор-Бару и индонезийским Батамом. Предполагается, что сервис аэротакси позволит существенно сократить временные затраты на дорогу: в то время как сегодня поездка в Джохор-Бару на автомобиле занимает час, а вояж до Батама на пароме — 45 минут, по воздуху добраться до этих городов можно будет всего за 20 минут.

На фото запечатлены стойка регистрации, где будут проводиться биометрическая идентификация пассажиров аэротакси и их регистрация на рейс, а также сменные батареи аэротакси VoloCity и схема, по которой можно судить о том, что процесс замены разряженного аккумулятора на заряженный в аэротакси будет происходить достаточно быстро.

Источник: hightech.plus