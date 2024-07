Chatbot que se presentó a las elecciones en Reino Unido resultó ser una persona real

Mark Matlock, candidato a las elecciones británicas por el partido de derechas Reform UK, aclaró que es una persona real y no un bot de IA, como algunos sospechaban.

Quizá fuera la piel demasiado suave de sus imágenes de campaña o el hecho de que Matlock se perdiera un acontecimiento importante como el recuento de votos, pero a principios de esta semana, en un hilo de X Twitter se empezó a cuestionar si Matlock existía siquiera. «Podríamos estar al borde de un gran escándalo», — decía el post.

We might be on the verge of a HUGE SCANDAL. Suspicions have been raised that Reform have fielded election candidates that aren’t real people. Is there any evidence that Mark Matlock (candidate for Clapham & Brixton Hill) actually exists? He looks AI generated. pic.twitter.com/0wJcR4HZXG

— Dr Bella (@Dr_BellaR) July 8, 2024