El smartphone para juegos RedMagic 10S Pro tiene un chip Snapdragon 8 Elite overclockeado, una batería 7050 mAh y refrigeración activa: desde 700 $.

Nubia es conocida desde hace tiempo por sus potentes smartphones para juegos, pero el nuevo RedMagic 10S Pro sigue siendo una agradable sorpresa. Se trata de un pequeño monstruo para juegos que toma prestadas soluciones de ingeniería de los PC de sobremesa y les añade su propio estilo, retroiluminación RGB y otras soluciones interesantes. Este smartphone para juegos ha entrado por fin en el mercado mundial.

Características de RedMagic 10S Pro

El smartphone RedMagic 10S Pro tiene una pantalla OLED de BOE de 6,85 pulgadas con una resolución de 2688 x 1216 píxeles y una frecuencia de actualización de 144 Hz. La sensibilidad táctil es de 2500 Hz para un dedo y de 960 Hz — para varios dedos.

En su interior hay un procesador Snapdragon 8 Elite Leading Version overclockeado, que no ha escatimado en frecuencias: hasta 4,47 GHz para la CPU (frente a los 4,32 de la versión normal) y 1,2 GHz para la GPU (en lugar de 1,1). La NPU también ha recibido un aumento de rendimiento del +40% para que la IA piense más rápido que tú mientras juegas. Y eso no es todo — la compañía ha añadido un chip propietario RedCore R3 Pro que escala los gráficos hasta 120 fotogramas por segundo, rastrea los toques y ayuda con la refrigeración. La cantidad de RAM puede alcanzar los 24 GB, y la capacidad del almacenamiento UFS 4.1 Pro incorporado es de 1 TB. No hay ranura para tarjetas de memoria.

Al desarrollar el RedMagic 10S Pro, nos tomamos muy en serio el tema de la disipación del calor del chip overclockeado. El área de contacto directo entre el metal líquido y el chip es de 36 mm², y el área de la cámara de evaporación es de 12000 mm². Se utilizan capas de grafeno y cobre para mejorar la refrigeración. Y todo ello soplado por un ventilador de 23.000 rpm con iluminación RGB (personalizable en 15 colores). Este sistema permite reducir la temperatura en 5 °C — no es un récord, pero sí bastante agradable para largas sesiones de juego.

La cámara principal tiene un sensor OV50E de 50 megapíxeles con OIS. También hay un módulo ultra gran angular de 50 megapíxeles (OV50D) y un módulo secundario de 2 megapíxeles en la parte trasera. La cámara no sobresale de la superficie del panel trasero. La cámara frontal está situada debajo de la pantalla y tiene un sensor de 16 megapíxeles.

El RedMagic 10S Pro tiene una batería de 7050 mAh que admite carga rápida de 80W. También cuenta con vibración 4D, altavoces estéreo con DTS:X y retroiluminación RGB que responde al sonido del juego. Además, la carcasa tiene disparadores con una frecuencia de muestreo de 520 Hz. Como en RedMagic 9S ProLa novedad tiene un botón especial MagicKey que activa al instante el modo de juego o cualquier otra función que desee. Sus dimensiones son 163,4×76,1×8,9 mm y pesa 229 g. El dispositivo ejecuta RedMagic OS 10.5 basado en Android 15.

Precio

El smartphone para juegos RedMagic 10S Pro está disponible en colores Nightfall, Moonlight y Dusk con las siguientes configuraciones:

12 GB + 256 GB ─ 700 DÓLARES;

16 GB + 512 GB ─ 850 DÓLARES;

24 GB + 1 TB ─ 1000 $.

Las ventas mundiales comenzarán el 18 de junio, pero antes habrá un breve periodo de reserva.

Fuente: gsmarena