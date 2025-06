El nuevo plástico se disuelve completamente en el agua de mar — sin micropartículas

Científicos japoneses del Se creó el Centro de Investigación de Nuevos Materiales (RIKEN) un nuevo tipo de plástico, el material es reciclable y se disuelve en agua de mar, sin dejar residuos.

«Hemos creado una nueva familia de plásticos que son fuertes, estables, reciclables, pueden desempeñar muchas funciones y, lo que es más importante, no forman microplásticos. Los niños no pueden elegir el planeta en el que van a vivir. Nuestro deber como científicos es proporcionarles el mejor entorno posible», — afirma Takuzo Aida, químico del RIKEN.

El plástico creado por investigadores japoneses es realmente fuerte y flexible, pero se disuelve en agua salada sin dejar rastro. Se ha fabricado con monómeros iónicos. Su resistencia está garantizada por puentes salinos — enlaces electrostáticos que mantienen unido el material. El agua salada los destruye, descomponiendo el plástico en componentes inocuos.

Un equipo de científicos japoneses dirigido por Takuzo Aida fue el primero en describir el proceso de creación de plástico a partir de ensamblajes supramoleculares. Estos materiales son se crean con la ayuda de pequeñas interacciones reversibles.

«Se creía que la naturaleza reversible de los enlaces en los plásticos supramoleculares los hacía débiles e inestables. Nuestros nuevos materiales son exactamente lo contrario de», — explica Takuzo Aida.

Un plástico llamado alquil SP 2 es un material moldeable de alta resistencia y temperatura que puede formarse a temperaturas superiores a 120 °C y transformarse en cualquier cosa, desde cáscaras duras hasta películas blandas. Al mismo tiempo, a diferencia de la mayoría de los plásticos biodegradable, este material no deja partículas microplásticas. Puede disolverse completamente en agua de mar en 2-3 horas.

Aunque tarda más, este plástico también es capaz de descomponerse en tierra que contenga sal. En concreto, un trozo de 5 cm tarda unas 200 horas en descomponerse completamente en el suelo. Tras la descomposición, los componentes, incluidos los iones de guanidinio y el hexametafosfato de sodio, pueden ser digeridos por las bacterias naturales del suelo para convertirlos en nutrientes.

Según estimaciones de la ONU, la contaminación mundial por plásticos podría triplicarse de aquí a 2040, con lo que las emisiones anuales de residuos plásticos al océano aumentarían entre 23 y 37 millones de toneladas métricas. En la actualidad, no se recicla con éxito más del 9% de todos los residuos plásticos.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Los plásticos convencionales apenas se descomponen o, cuando lo hacen, forman partículas miroplásticas que penetran en el organismo de animales y seres humanos. Al principio, los investigadores japoneses intentaron resolver el problema de la fragilidad del plástico. Hicieron importantes progresos cuando se dieron cuenta de que eliminando el exceso de sal se estabilizaba puentes de sal, creando una película resistente y flexible. Posteriormente, un aumento repetido del contenido de sal destruye este sistema y provoca la descomposición del plástico.

Este El plástico no emite dióxido de carbono durante su descomposición, no es tóxico y no se inflama. Una vez disuelto, más del 90% de sus componentes pueden recuperarse y reutilizarse, por lo que es potencialmente reciclable y reciclable.

Los investigadores esperan que el plástico que han creado se utilice principalmente como material para envasar alimentos. Actualmente, los investigadores se centran en encontrar las mejores opciones de recubrimiento para prolongar la vida útil del plástico y hacer posible su uso en tecnologías de impresión 3D, para envases más flexibles y en medicina.