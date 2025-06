NVIDIA RTX 5090 con una turbina basada en un chip global aparece en China

El mercado de las tarjetas gráficas nunca deja de sorprender. Esta vez, la fuente de la sorpresa ha sido la plataforma Goofish (el equivalente a eBay en Alibaba), donde han aparecido copias muy concretas de tarjetas de vídeo con el misterioso etiquetado RTX 5090 32G D7 Turbo. Parecen sacadas de una realidad paralela en la que NVIDIA permite sistemas de refrigeración por turbina en sus buques insignia. Aunque, por supuesto, este no es el caso.

Vuelve «Turbine» pero no de forma oficial

A mediados de abril, entusiastas y periodistas chinos llamaron la atención sobre las primeras muestras de tarjetas gráficas GeForce RTX 5090D personalizadas con refrigeración por turbina. La decisión fue sorprendente, porque este tipo de refrigerador -herencia de la era Quadro y Tesla- hace tiempo que dejó de utilizarse en tarjetas gráficas para juegos debido a su insuficiente eficiencia con TDP elevados. Pero la turbina tiene una ventaja: elimina el aire caliente de la carcasa, lo que es importante para servidores y sistemas compactos. Al parecer, esto es lo que ha atraído a algunas empresas chinas y a entusiastas adinerados.

Sin embargo, el nuevo lote de tarjetas gráficas parece aún más interesante. En primer lugar, las cajas tienen inscripciones en la parte posterior como NVIDIA RTX 4090 24G AIB BLOWER o RTX 4070 12G AIB BLOWER — presumiblemente para disfrazar el verdadero contenido. En segundo lugar, la marca 32G D7 Turbo insinúa una tarjeta gráfica RTX 5090 real con una GPU GB202 completa, no su «recortado» versión D.

¿Quiénes son y de dónde vienen?

Es poco probable que estas tarjetas gráficas estén autorizadas o certificadas por NVIDIA. Lo más probable es que estemos viendo un ejemplo de los mismos esquemas «workarounds» que siguen introduciendo GPU insignia en China a pesar de las restricciones a la exportación de chips potentes. Fuentes occidentales (como VideoCardz і Tom’s Hardware) sugieren que es poco probable que la propia NVIDIA se haga cargo de la investigación — es demasiado compleja y políticamente delicada.

Dada la actual demanda de computación de IA, los vendedores no oficiales están dispuestos a hacer mucho para conseguir Patatas fritas Blackwell. El GB202 es conocido por ofrecer un rendimiento impresionante no sólo en juegos, sino también en tareas como modelos generativos de IA. No es de extrañar que incluso las versiones artesanales turbo-refrigeradas estén muy solicitadas.

Esta situación con la RTX 5090 D7 Turbo es otro recordatorio de que en el mercado en la sombra se puede encontrar literalmente cualquier cosa. Incluso un buque insignia casi real con un sistema de refrigeración alternativo en la caja. Mientras NVIDIA observa una pausa diplomática, los empresarios chinos demuestran que, evidentemente, ingenio en ingeniería no les falta.

Y a ti, ¿te gustaría manejar una RTX 5090 con una turbina? ¿O dejas este exotismo para armarios de servidores y discusiones en foros?

Fuente: techpowerup