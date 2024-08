Detenido en el aeropuerto de Francia el fundador de Telegram, Pavel Durov, — Media

El fundador de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en el aeropuerto parisino de Le Bourget. Llegó a la capital francesa en un jet privado procedente de Azerbaiyán, acompañado de un guardaespaldas y una mujer.

La orden de detención y registro se dictó porque Durov no cooperó con las fuerzas de seguridad francesas y no moderó debidamente Telegram, lo que le convierte en cómplice de delitos como tráfico de drogas, terrorismo, blanqueo de dinero, abusos a menores, etc, informa Canal de televisión francés TF1.

Durov viajó muy poco por Europa, evitando los países donde Telegram está disponible, optando por visitar los Emiratos o Sudamérica.

Según los informes, Durov se encuentra actualmente detenido y se espera que sea imputado el domingo.

«Pavel Durov acabará en un centro de detención preventiva, eso es seguro», — dijo el investigador de TF1/LCI

«En su plataforma, ha permitido que se cometieran innumerables delitos y crímenes, y no ha tomado ninguna medida para mitigarlos», — analiza una fuente cercana al caso.

Los medios de comunicación señalaron que Durov sabía que podía ser detenido en Francia, pero aun así voló en un jet privado a través de París. Tuvo que repostar allí.

Se enfrenta a hasta 20 años de prisión y será juzgado como ciudadano francés.

Los servicios especiales franceses buscarán acceder a la correspondencia en Telegram relacionada con comunidades criminales, empresas sancionadas y particulares.