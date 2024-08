Las cámaras de tráfico de Kursk multan por exceso de velocidad a los conductores que huyen de las FPV ucranianas

Las cámaras de tráfico siguen trabajando diligentemente en Kursk, registrando las infracciones de los rusos que «añadir gas», huyendo de FPV ucraniano.

El analista militar estadounidense Rob Lee escribió al respecto en Twitter, refiriéndose en particular a las quejas de algunos rusos en Telegram.

Un ruso «activista» fue multado con 9.000 rublos al intentar circular por una carretera bajo el arma de los FPV ucranianos, mientras que otro intentó ahorrar dinero tapando su matrícula, pero finalmente fue detenido por la policía de tráfico local y obligado a retirar la pegatina

Mientras tanto, no es tan fácil librarse de las multas, ya que tendrán que ser impugnadas ante los tribunales.

Traffic cameras are still operating in Kursk, and people are receiving speeding fines when trying to outrun FPVs. Some have resorted to covering their license plates but the traffic police force them to remove them. https://t.co/a39mosxzzM pic.twitter.com/8Bt1vcm8dX

— Rob Lee (@RALee85) August 27, 2024